Municipales à Villeurbanne : Sophie Cruz préférée à Marc Fraysse à droite

    • Sophie Cruz, élue régionale LR, portera la liste de la droite et du centre à Villeurbanne. Elle a été préférée à Marc Fraysse, pourtant désigné chef de file, qui se présentera sans étiquette.

    A Villeurbanne, on connait désormais le candidat de la droite et du centre pour les municipales de mars prochain. Selon nos confrères de Tribune de Lyon, Sophie Cruz, élue régionale Les Républicains, a été préférée à Marc Fraysse, pourtant désigné chef de file LR à l'automne dernier pour Villeurbanne.

    Ancien député et ex-vice-président de la Région, Marc Fraysse devait initialement rassembler les différentes sensibilités du bloc de droite et du centre. Mais ses choix d’alliances, notamment avec des profils issus de Reconquête, le parti d'Eric Zemmour, n’auraient pas convaincu les instances LR. Dans ce contexte, le parti a décidé de reprendre la main.

    Sophie Cruz, déjà candidate aux législatives en 2024 dans la 10e circonscription du Rhône, portera donc les couleurs de l’union, avec le soutien annoncé de l’ensemble du bloc central. Elle mènera campagne face notamment au maire sortant Cédric Van Styvendael et en binôme avec Sylvie Blès-Gagnaire, tête de liste Grand Cœur Lyonnais pour les élections métropolitaines à Villeurbanne.

    De son côté, Marc Fraysse devrait poursuivre l’aventure municipale en dehors de toute investiture officielle.

