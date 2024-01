Performance à la Maison de la danse : Patricia Allio, hommage à une grand-mère disparue

Autrice, metteuse en scène et performeuse, artiste associée au Théâtre national de Bretagne, Patricia Allio écrit autant pour la scène que pour le cinéma.

Elle dirige les rencontres du festival ICE dans le Finistère – Écritures contemporaines interdisciplinaires – portant sur les minorités politiques, linguistiques, sexuelles et de genre.

Revendiquant le pouvoir performatif de la parole, elle invente un théâtre documentaire reliant l’intime et le politique, la culture populaire à une culture dite savante, intégrant des préoccupations de classe et décoloniales.

Ses créations cherchent à rendre visibles et audibles les minorités, déconstruire nos identités normées pour en faire ressortir les mélanges culturels. Elle conçoit la scène comme un moyen d’inventer une nouvelle communauté en prise avec ses vulnérabilités.

Lettre performée

Autoportrait à ma grand-mère est un portrait de Julienne Le Breton, sa grand-mère originaire du Morbihan, orpheline devenue ouvrière agricole dans la campagne bretonne de la seconde moitié du XXe siècle.

Mêlant archives audio et récit live, la pièce prend la forme d’une lettre performée qui rend hommage à cette femme disparue, à son vécu et sa condition sociale.

À travers la recherche de cette mémoire, elle tente de rétablir un dialogue où elle perçoit sa propre vulnérabilité, transformant la pièce en un autoportrait qui questionne son identité profonde.

L’artiste présente également son docufiction Brûler pour briller, une fable médiévale queer et fantasmagorique plongeant dans l’histoire mystique et religieuse du village de Saint-Jean-du-Doigt (qui tire son nom de la relique du doigt de saint Jean-Baptiste) où elle vit et organise les rencontres ICE.

La pièce se déroule au studio de la Maison de la danse en première partie de Tumulus qui sera suivi du Cabaret de Tumulus, inventé par François Chaignaud et Romain Brau, acteur, chanteur et cabarettiste avec lequel il collabore depuis 2013. Un moment très attendu dans ce lieu si cher au chorégraphe, là où se mêlent toutes sortes de chants et de danses. Une cosmologie à ne pas rater !

