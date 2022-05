Pour la 18e année consécutive, de nombreux musées de Lyon resteront ouverts une grande partie de la nuit samedi 14 mai. Remake du film "La Nuit au musée" ou visite familiale nocturne, cet évènement est l’occasion incontournable de découvrir l’art sous un autre angle.

Set techno au MAC, comédiens à Gadagne, parcours qui rend visible ce qui ne l'est pas aux Beaux-Arts, mentalisme et hologrammes aux Confluences... C'est gratuit et c'est unique (mais sans Ben Stiller… l’acteur principal de la trilogie ciné La Nuit au musée).

Après deux éditions manquées en raison du virus, samedi 14 mai se tient à Lyon la 18e édition de la Nuit des musées, rendez-vous artistique devenu culte. Belle occasion, souvent, de découvrir de nouveaux parcours culturels originaux et orientés vers les jeunes (noctambules).

Lyon Capitale a sélectionné six musées qui font que l’art la nuit, ça n’a rien à voir.

Musée des Beaux-arts, carte blanche donnée aux étudiants

Cette année encore, le musée des Beaux-Arts met à l’honneur la jeunesse en laissant les étudiants de l’École supérieure des arts appliqués La Martinière-diderot exposer entre ses murs. Rendez-vous pour un parcours unique au sein de onze installations atypiques axées sur le thème de l’invisible. En rendant visible ce qui ne l’est pas (ou plus) les étudiants souhaitent bien en mettre plein la vue.

Musée des Beaux-Arts de Lyon

20 place des Terreaux, Lyon 1er

04 72 10 17 40

Ouvert à partir de 19h00.

Musée des Confluences, une soirée qui va vous jouer des tours

La magie, l’illusion et le fantastique prennent place au Musée des Confluences le temps d’une soirée. L’occasion de profiter de spectacles de mentalisme et d’hologrammes fantastiques ou de déambuler à travers l’exposition « Magique » qui vous fera découvrir l’histoire des magies du monde. Le parcours permanent ainsi que les expositions temporaires sont également accessibles pour petit et grand.

Musée des Confluences.

04 28 38 12 12

86 Quai Perrache, Lyon 2e.

Ouvert à partir de 19h.

Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, une manière agile d’aborder la Résistance

Aborder des thèmes comme la déportation peut parfois se montrer complexe, notamment face à des enfants. C’est pour cela que le CCHRD propose, à l’occasion de la nuit européennes des Musées, de traiter le sujet de façon plus ludique. Chorégraphies, pièce de théâtre et jeu de plateau afin de découvrir les grandes évènements et les anecdotes de la Résistance à Lyon seront mis à l’honneur.

Centre d’histoire de la résistance et de la déportation

04 72 73 99 00

14 Av. Berthelot, Lyon 7.

Pièce de théâtre : environ 20 min. 3 représentations : 19h45, 21h30, 22h30

Jeu plateau Résistance accessible à partir de 19h30. Environ 1h.

Représentations de danse à partir de 19h30.

Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône, les dessous du métier de soldat du feu

Ce n’est pas dans le feu de l’action mais à la caserne que se trouve les pompiers en cette douce soirée de mai. L’occasion pour les visiteurs de découvrir de plus près leur métier à travers la présentation du matériel d’intervention et des véhicules ainsi que par l’exposition temporaire « Y a pas le feu mais y a urgence ! ». Un atelier familial pour sensibiliser aux risques routier ainsi q’un concert donné par le corps des sapeurs-pompiers de Lyon et de la Métropole sont également proposés.

Musée des sapeurs pompiers de Lyon

358 Av. de Champagne, Lyon 9e

04 72 17 54 54

Ouvert gratuitement de 17h à 22h.

Atelier « Bonne conduite, bonnes vacances ? » : disponible gratuitement, à partir de 8 ans et sur réservation. De 17h à 18h ou de 20h30 à 21h30.

Concert de 18h30 à 19h30.

Tapage nocturne pour le musée d’art contemporain de Lyon

C’est la musique qui est mis à l’honneur au MAC de Lyon pour cette soirée culte. L’association Tapage nocturne, productrice française de concert techno depuis 2012, se voit libre d’organiser les prestations musicales de son choix. Les enfants sont toujours roi, la soirée débutera donc avec un concert à leur instar dans une des salles du musée. Pour compléter la démonstration musicale l’exposition Little Odysée leur permettra de se familiariser avec l’art. A partir de 20h la place sera laissé à plusieurs DJ sets sur le parvis du musée. Espérons que les voisins n’appelleront pas pour « tapages nocturnes » !

MAC de Lyon

Cité internationale, Lyon 6e

04 72 69 17 17

A partir de 18h.

Le Musée d'histoire de Lyon-Gadagne se réinvente !

Le MHL sort de ses chemins habituels pour la Nuit des musées. C’est un 2e étage totalement inédit que allez trouver le 14 mai. Trois comédiens et comédiennes animeront cette folle soirée. Faite attention, vous risquez bien de tomber sur de drôles de personnages en déambulant dans les couloirs.

Musée d’histoire de Lyon

1 Pl. du Petit Collège, Lyon 5e

04 78 42 03 61

De 19h à 23h30

Pratique

L’ensemble de la programmation de la Nuit des musées est à retrouver ici