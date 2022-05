Sainte-Foy-les-Lyon, son univers intersidéral étrange, son archéologie du futur et ses artefacts post-apocalyptiques. Lyon Capitale vous explique tout dans 6 minutes chrono.

Un explorateur de galaxies virtuelles, un amateur d'exo-squelettes et de valkyries de l'Aéropostale, un graffeur visionnaire, des plasticiens de chimères, une sculpture de Moebius, le fantasque inventeur de mondes...

L'exposition On Future, présentée en "off" du festival de science-fiction Les Intergalactiques, rencontre un tel succès qu'elle se prolongé jusqu'au 22 mai.

La science-fiction, ce n'est pas seulement la caricaturale d'atroces monstres polymorphes surgis des confins de l’univers, et voyageant de galaxies en galaxies.

"La science-fiction, c'est aujourd'hui", explique Rodolphe Bessey, artiste plasticien et commissaire de l'exposition, qui se tient à Sainte-Foy-les-Lyon. "On vit des dystopies, on est dans du George Orwell. La science-fiction, c'est le champ des possibles, c'est une manière d'imaginer un avenir plus lumineux."

On Future

Jusqu'au 22 mai. Fakir - Espace d'exposition

22, Grande rue. Sainte-Foy-les-Lyon.