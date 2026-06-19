Exposition à Montélimar : Nicolas Bouvier, voyages au Levant

Après le succès des expositions consacrées à William Klein (2024) et Sebastião Salgado (2025), le musée d’Art contemporain de Montélimar crée une rétrospective inédite autour du Suisse Nicolas Bouvier (1929-1998), figure majeure de la littérature du voyage au XXe siècle, écrivain, photographe, auteur notamment du chef-d’œuvre L’Usage du monde (1963).

Ce qui n’était au début de ses voyages que des carnets visuels s’est peu à peu transformé en une passion pour la photographie qu’il explore lors de séjours au Japon, développant un regard humaniste sur sa population, son architecture et sa culture.

Nicolas Bouvier, Japon, Le port de l’île de Sado, 1964 – Collection privée, Suisse © Succession Nicolas Bouvier

L’exposition révèle plus de 130 clichés – argentiques rares et tirages couleur – réalisés entre 1955 et 1970, accompagnés de textes qui servent de fil conducteur aux huit chapitres et itinéraires qui la structurent.

Du Japon traditionnel au Japon moderne vus par l’artiste, elle interroge son approche théâtrale de la photographie mais aussi la manière dont le Japon est perçu et photographié à cette même époque.

La scénographie fait ainsi dialoguer ses œuvres avec celles d’autres photographes qui illustrent l’archipel à la même période comme Werner Bischof, William Klein, Henri Cartier-Bresson.

Nicolas Bouvier, voyages au Levant – Jusqu’au 31 octobre au musée d’Art contemporain de Montélimar – montelimar-agglo.fr