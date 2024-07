Musée archéologique du lac de Paladru : promenade au cœur d’un village néolithique

Nouvelle référence archéologique en Isère, le Malp – Musée archéologique du lac de Paladru – propose une promenade passionnante à l’intérieur d’un village néolithique.

Dédié aux vestiges archéologiques engloutis sous les eaux du lac isérois depuis près de 5 000 ans, le Musée archéologique du lac de Paladru propose Néolithique.

Les villages de Chalain et Clairvaux, une exposition conçue à partir d’objets issus des fouilles sur les sites néolithiques jurassiens, qui vient en écho à ses propres collections. Déclinée en deux chapitres, elle plonge le public dans un village néolithique pour appréhender la vie quotidienne des populations d’agriculteurs jurassiens, semblable à celle des habitants des rives du lac de Paladru.

Le premier temps S’approprier le territoire aborde la manière dont elles exploitaient leur environnement pour vivre, créant des instruments, chassant pour se nourrir mais aussi fabriquer, avec les os et le bois de cervidés, des objets de parure. Les modes de culture et d’élevage sont mis en évidence avec toutes sortes d’objets et d’outils (bâton à sillonner, couteau à moissonner…), de même que les techniques utilisées pour construire des maisons alliant bois et terre.

À partir de septembre, les visiteurs peuvent revenir pour Tisser des liens qui dévoile à quel point cette période néolithique était riche en innovations – céramique, tissage, traction animale – tandis que les communautés voyaient leur quotidien bouleversé par des échanges entre elles.

On découvre l’importance du métier à tisser avec un ensemble (travois et joug) unique et spectaculaire, les longs poignards en silex provenant du Grand-Pressigny en Touraine et de Forcalquier, comme les roches dures ayant permis de fabriquer les fameuses lames de haches polies…

Vaisselle en bois du néolithique © David Vuillermoz / Ville de Lons-le-Saunier

Le Malp propose de nombreux événements pour petits et grands : conférences, visites à la lampe torche, ateliers autour de différentes techniques de fabrication : collier de coquillages, poupée d’argile, tissus végétal, fromage, bijoux et parures…

Néolithique. Les villages de Chalain et Clairvaux – S’approprier le territoire (jusqu’au 25 août) et Tisser des liens (du 14 septembre au 9 mars 2025)

Programme complet : www.museearcheologiquelacdepaladru.fr