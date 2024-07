Claire Bové et Laura Tarantola lors des demi-finales de Tokyo en 2021. @Fédération Française d’Aviron.

Huit athlètes de la région lyonnaise s'apprêtent à défendre leur place en aviron et football ce mercredi 31 juillet.

Les Jeux Olympiques (JO) de Paris ont débuté avec brio vendredi 26 juillet. Parmi les 571 athlètes de la délégation française, ils sont près de 40 à venir de Lyon ou à être affiliés à un club de la région lyonnaise. Et pour ce cinquième jour de compétition, huit d'entre eux vont concourir en aviron et football.

Pour rappel, plusieurs Lyonnais concouraient ce mardi et s'en sont globalement bien sortis. L'escrimeuse Auriane Mallo-Breton a en effet obtenu l'argent en finale d'épée par équipe. En basket, l'équipe de France, dont fait partie Nando de Colo, a remporté son match contre le Japon. Côté foot, les bleus ont également battus la Nouvelle-Zélande et rejoignent les quarts de finale. Seuls les avironniers Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont perdu en demi-finale du deux de couple.

Lire aussi : JO : la Lyonnaise Auriane Mallo-Breton en argent à l'épée en équipe

Les Lyonnais se maintiennent

Autres avironniers lyonnais, Hugo Beurey et Ferdinand Ludwig joueront en demi-finale de deux de couple poids légers à 11h15. Après s'être qualifiés de justesse, ils ont gagné leur place lundi lors des repêchages. Le jeune duo fait partie du Pôle France de Lyon, basé au Grand Large à Miribel.

Dans la même catégorie, Claire Bové et Laura Tarantola seront en demi-finale femmes à 11h45. Elles s'étaient qualifiées sans difficulté dimanche 28 juillet, arrivant en 2e position derrière les Néo-Zélandaises. Habitué des podiums internationaux, le duo est également membre du Pôle France de Lyon.

Après les hommes, c'est à l'équipe féminine de football d'affronter la Nouvelle-Zélande à 21 heures. Six joueuses de l'OL seront d'ailleurs sur le terrain ce soir dont Wendie Renard, Selma Bacha, Delphine Cascarino, Kadidiatou Diani, Vicki Becho, Griedge Mbock. Le pays qui remportera le match se qualifiera pour les quarts de finale.

Lire aussi : Jeux Olympiques de Paris 2024 : le programme des Lyonnais mardi 30 juillet