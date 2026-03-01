Actualité
Vue de Lyon sur les berges du Rhône @CM

Pollution : la qualité de l'air est toujours moyenne à Lyon ce dimanche 

  • par Clémence Margall

    • Aucun changement ce dimanche 1er mars. Les indices de l'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sont moyens sur l'ensemble du territoire lyonnais. 

    On respire toujours plutôt bien sur l'ensemble de la métropole lyonnaise ce dimanche 1er mars, tandis que les indices de l'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sont une nouvelle fois moyens, voire bons. Seuls les grands axes routiers seront touchés par des épisodes de pollution plus importants au cours de la journée. 

    L'observatoire précise : "Le temps est ensoleillé, mais avec des températures qui évoluent peu. Les niveaux des polluants sont dans les mêmes proportions et une qualité de l’air moyenne est attendue partout".

