La préfète du Rhône saisit la justice après la possible résurgence d’un groupuscule d’ultra-gauche

Un compte X pouvant s’apparenter à une résurgence du Groupe Antifasciste Lyon et Environs (GALE), dissous en 2022, a été signalé par la préfète du Rhône, Fabienne Buccio. Elle a également saisi la justice pour un texte saluant la mort de Quentin Deranque.

La préfète du Rhône a saisi la justice estimant qu'un compte sur le réseau X poursuivait, sous une forme détournée, les activités d'un groupe antifasciste lyonnais dissous en 2022, et appelait à la violence notamment contre les forces de l'ordre, a indiqué samedi la préfecture à l'AFP. En vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, Fabienne Buccio a signalé au procureur, pour des publications récentes sur le compte X d'un "Groupe Antifa Lyon", la similitude des logos et des signalétiques avec ceux du Groupe Antifasciste Lyon et Environs (GALE) dissous par décret le 30 mars 2022.

Ce compte appelle notamment à participer à la présentation dans diverses villes d'un livre publié en 2024 et intitulé "À bas l'état, les flics et les fachos: fragments d'une lutte antifasciste". Il exhorte aussi à soutenir les personnes mises en examen pour l'"homicide volontaire" du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon, une "apologie d'un crime", indique la préfecture à l'AFP, mais appelle aussi à la "violence contre les forces de l'ordre".

La représentante de l'Etat demande donc à la justice de constater la "poursuite de l'activité" du GALE "sous une forme identique ou détournée" à travers "le compte sur X @antifa_lyon". L'article 40 fait obligation à toute autorité constituée de signaler à la justice de possibles crimes et délits.

"Appels à la violence, apologie de crime et propos haineux"

Le gouvernement avait ainsi signalé mardi à la justice une possible "reconstitution" de la Jeune Garde Antifasciste dissoute en 2024 et dont étaient membres plusieurs des suspects mis en examen pour "homicide volontaire" sur Quentin Deranque.

Par ailleurs, selon la préfecture, Mme Buccio va également signaler au procureur des "appels à la violence, apologie de crime et propos haineux" dans un article publié vendredi sur le site internet Rebellyon.info, qui se revendique antiraciste et antifasciste. Intitulé "Quentin de moins, Pétain en moins", l'article appelle à soutenir les personnes interpellées dans l'enquête sur l'homicide de Quentin Deranque.

"Un facho mort, c'est un de moins dans les défilés nazis", écrit le site en référence à la marche organisée il y a une semaine en hommage à Quentin Deranque. Et conclut son article par "Que crèvent les fascistes, les flics et les prisons !"

La préfète Buccio avait aussi saisi la justice pour des saluts nazis et des insultes racistes et homophobes proférées durant cette marche rassemblant notamment de nombreux militants de groupuscules d'ultradroite. Le parquet a ouvert des enquêtes.

