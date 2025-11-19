Jurassic Expo propulse Mini World Lyon vers un record de fréquentation

Avec plus de 21 000 visiteurs en octobre, Mini World Lyon signe son meilleur mois depuis 2016, porté par le succès massif de son exposition "Jurassic Expo", prolongée jusqu’au 25 janvier 2026.

Mini World Lyon vient de vivre un mois d’octobre historique : 21 174 visiteurs ont franchi les portes du parc, stimulés par l’engouement pour "Jurassic Expo". Dévoilée cet été en Suisse, où elle avait déjà attiré 50 000 curieux, l’exposition a conquis le public lyonnais grâce à des dinosaures animatroniques d’un réalisme saisissant. Ces créatures, dotées de moteurs issus de la robotique et de capteurs, réagissent aux visiteurs, tandis que leurs peaux imprimées en 3D et leurs rugissements immersifs bluffent petits et grands.

La scénographie plonge dans une jungle dense composée de 3,5 tonnes de végétation, où un jeu de piste transforme les visiteurs en explorateurs. Avec une note moyenne de 4,8/5 sur plus de 320 avis, « Jurassic Expo » s’impose comme l’expérience la plus immersive jamais proposée par Mini World Lyon.

Face à ce succès, l'exposition est prolongée jusqu'au 25 janvier 2026 dans le parc situé au Carré de Soie à Vaulx-en-Velin.