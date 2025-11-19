Actualité
Fête foraine sur la Côte d’Azur au Mini World Lyon. @CM

Jurassic Expo propulse Mini World Lyon vers un record de fréquentation

  • par La Rédaction

    • Avec plus de 21 000 visiteurs en octobre, Mini World Lyon signe son meilleur mois depuis 2016, porté par le succès massif de son exposition "Jurassic Expo", prolongée jusqu’au 25 janvier 2026.

    Mini World Lyon vient de vivre un mois d’octobre historique : 21 174 visiteurs ont franchi les portes du parc, stimulés par l’engouement pour "Jurassic Expo". Dévoilée cet été en Suisse, où elle avait déjà attiré 50 000 curieux, l’exposition a conquis le public lyonnais grâce à des dinosaures animatroniques d’un réalisme saisissant. Ces créatures, dotées de moteurs issus de la robotique et de capteurs, réagissent aux visiteurs, tandis que leurs peaux imprimées en 3D et leurs rugissements immersifs bluffent petits et grands.

    A lire aussi : Mini World Lyon élu site touristique emblématique de la région

    La scénographie plonge dans une jungle dense composée de 3,5 tonnes de végétation, où un jeu de piste transforme les visiteurs en explorateurs. Avec une note moyenne de 4,8/5 sur plus de 320 avis, « Jurassic Expo » s’impose comme l’expérience la plus immersive jamais proposée par Mini World Lyon.

    Face à ce succès, l'exposition est prolongée jusqu'au 25 janvier 2026 dans le parc situé au Carré de Soie à Vaulx-en-Velin.

    à lire également
    Loire : un concours caritatif organisé au centre de tir sportif d’Andrézieux-Bouthéon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Loire : un concours caritatif organisé au centre de tir sportif d’Andrézieux-Bouthéon 12:23
    Le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray attendu à Lyon et Villeurbanne ce jeudi 11:45
    Lyon : insécurité et trafic de stupéfiants, un bar du 3e arrondissement fermé par la préfecture 11:00
    Lyon : le funiculaire F1 à l’arrêt, la reprise du trafic estimée à 12 heures  10:49
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon renforce ses réseaux de chaleur et de froid 10:23
    d'heure en heure
    Jurassic Expo propulse Mini World Lyon vers un record de fréquentation 09:55
    Brice Hortefeux
    Les Écologistes écrivent à la préfecture pour exiger la démission de Brice Hortefeux 09:19
    La déviation sud de Belleville-en-Beaujolais bientôt ouverte à la circulation 08:38
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mercredi 08:16
    vue panorama lyon
    Selon cet observatoire privé, l'encadrement des loyers n'a "aucun effet" sur leur montant à Lyon 07:52
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Du froid avant le retour de la pluie à Lyon ce mercredi 07:11
    Xavier Lépingle, président de Silk in Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale
    Xavier Lépingle (Silk in Lyon) : “La soie reste une signature du territoire lyonnais” 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut