la Saône en crue en février 2021.
Image d'archives de la Saône en crue en février 2021.

La Saône à Lyon toujours en vigilance crues

  • par La Rédaction

    • La Saône à Lyon est toujours en vigilance jaune pour un risque de crues ce lundi 1er décembre 2025.

    Les pluies de la semaine dernière ont toujours des conséquences à Lyon sur le niveau de la Saône. Ce lundi 1er décembre, Météo France a une nouvelle fois placé le département du Rhône, et plus particulièrement la Saône à Lyon, en vigilance jaune pour un risque de crues.

    Si le niveau de la Saône est stable, la décrue s'annonce douce et devrait débuter ce lundi. "Des débordements et dommages localisés sont observés sur ce tronçon depuis mercredi" explique Météo France.

    A noter également que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance jaune avalanches ce lundi 1er décembre.

