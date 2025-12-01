L'OL s'impose face à Nantes et se relance en Ligue 1

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après quatre matches sans victoire en championnat, Lyon a renoué avec la victoire en s'imposant 3 à 0 dimanche en clôture de la 14e journée face à une équipe de Nantes réduite à dix juste avant la mi-temps, avec notamment un doublé de l'Uruguayen Martin Satriano.

Avec ce succès, l'Olympique lyonnais remonte au 6e rang à égalité de points avec Rennes, alors que Nantes stagne dans le bas de classement (16e et barragiste), une situation qui menace toujours l'entraîneur des Canaris, le Portugais Luis Castro.

Régulièrement critiqué pour son manque d'efficacité et même ses difficultés à seulement se créer des occasions, Satriano (24 ans), dont c'était la 17e apparition avec l'OL, s'est une nouvelle fois montré très actif et collectif pour ses partenaires, et a finalement été récompensé de ses efforts avec un doublé. Dos au but, le Sud-américain prêté par Lens et blessé quasiment toute la saison dernière a trouvé l'ouverture d'un retourné après une passe de la tête de Pavel Sulc pour porter le score à 2-0.

Peu après, à la suite d'un débordement du Portugais Afonso Moreira, Satriano a repris victorieusement le ballon pour permettre à l'Olympique lyonnais de mener 3-0 (77e). Avant la rencontre samedi, son entraîneur Paulo Fonseca s'était montré confiant sur la capacité de l'Uruguayen à trouver bientôt le chemin du but et plaidait la patience. Jusqu'alors, Martin Satriano, désigné joueur du match, n'avait marqué que face à Salzbourg en Ligue Europa, le 2 octobre dernier.

Un anniversaire réussi

Après une première période de faible niveau, seulement marquée par l'exclusion de l'attaquant Junior Mwanga pour un jeu dangereux sur le défenseur Hans Hateboer (41e), Nantes s'est retrouvé en infériorité numérique, ce qui a facilité la tâche des Lyonnais. Le jeu de l'OL était jusqu'alors sans fluidité et sans pression sur la défense adverse malgré une nette domination avec au final un seul tir cadré, avant que la situation ne se débloque après la mi-temps.

A onze contre dix, c'est le Brésilien Vinicius Abner qui a donné l'avantage à l'OL en début de seconde période en reprenant un tir de l'Anglais Tyler Morton qui avait heurté le poteau (1-0, 51e). Abner, qui a purgé une suspension de deux matches après son exclusion contre le Paris FC (3-3) le 29 octobre dernier, avait déjà marqué en Ligue Europa jeudi contre le Maccabi Tel Aviv (6-0), match au cours duquel il aussi délivré une passe décisive à Corentin Tolisso.

Le Brésilien, ancien du Betis Séville, était positionné en piston gauche dans un 5-3-2, loin de donner satisfaction en première période. En fin de partie, l'international belge Orel Mangala a fait son retour à la compétition après une rupture du ligament croisé d'un genou dont il avait été victime en janvier dernier alors qu'il était prêté à Everton.

Une belle victoire dans une soirée festive pour les supporters lyonnais qui fêtaient les 75 ans de leur club. Et trois points qui font du bien au moral de l'OL après quatre matchs sans victoire en championnat.