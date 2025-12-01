Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi

La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon restera bonne à moyenne ce lundi 1er décembre.

On respire toujours relativement bien à Lyon et dans toute la métropole de Lyon pour débuter ce mois de décembre 2025. Ce lundi, la situation devrait assez peu évoluer et la qualité de l'air sera bonne à moyenne à Lyon.

Hormis autour des grands axes de circulation, comme la M6 et la M7, les concentrations en polluants resteront plutôt faibles, surtout en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde de soufre. Elles seront moyenne pour les particules fines et le dioxyde d'azote alors que le soleil fera son retour à Lyon ce lundi.