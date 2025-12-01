Actualité
(Photo by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Camion en feu sur l’A7 : l’axe coupé au sud de Lyon, le trafic paralysé

  • par La Rédaction

    • Un accident entre deux poids lourds a entraîné l’incendie de l’un des véhicules tôt ce lundi matin, poussant les autorités à fermer l’A7 vers Marseille. Les bouchons s’allongent depuis l’aube.

    La circulation est totalement interrompue sur l’A7 en direction du sud depuis 5 heures, après une collision entre deux camions au niveau de Chanas et Saint-Rambert-d’Albon. Sous l’impact, l’un des poids lourds a pris feu, mobilisant d’importants moyens de secours et les équipes de Vinci Autoroutes.

    L’un des conducteurs a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital, tandis que l’autre a été pris en charge sur place.

    La fermeture de l’axe provoque d’énormes embouteillages : automobilistes et routiers se retrouvent bloqués depuis plusieurs heures, alors que la circulation a repris de manière très faible depuis 9h environ.

