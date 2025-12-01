Un accident entre deux poids lourds a entraîné l’incendie de l’un des véhicules tôt ce lundi matin, poussant les autorités à fermer l’A7 vers Marseille. Les bouchons s’allongent depuis l’aube.

La circulation est totalement interrompue sur l’A7 en direction du sud depuis 5 heures, après une collision entre deux camions au niveau de Chanas et Saint-Rambert-d’Albon. Sous l’impact, l’un des poids lourds a pris feu, mobilisant d’importants moyens de secours et les équipes de Vinci Autoroutes.

08h10 : ⚠️sur #A7 dir° Marseille après l'entrée n°12 Chanas-St. Rambert d'Alb. la circulation est toujours interrompue en raison d'un poids lourd en feu. Nombreux moyens humains et matériels déployés sur place. Ecoutez @Radio1077 et suivre les déviations mises en place. pic.twitter.com/C9Wtdd3PJR — Autoroute A7 (@A7Trafic) December 1, 2025

L’un des conducteurs a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital, tandis que l’autre a été pris en charge sur place.

La fermeture de l’axe provoque d’énormes embouteillages : automobilistes et routiers se retrouvent bloqués depuis plusieurs heures, alors que la circulation a repris de manière très faible depuis 9h environ.