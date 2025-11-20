Maison de la danse : Ambra Senatore, dans le corps des femmes

Chorégraphe et performeuse d’origine italienne, Ambra Senatore est à la tête du centre chorégraphique national de Nantes depuis 2016 où elle développe autour de solos et pièces de groupe une danse ancrée dans le quotidien, qui parle de l’humain avec légèreté et profondeur, creusant la rencontre avec des personnes et des lieux pour tenter de nous offrir, dit-elle, des petites graines de bonheur.

Par d’autres voix, le solo que l’on se réjouit de voir à la Maison de la danse – l’artiste étant peu venue à Lyon –, est dans cette même veine. Fruit d’une réflexion sur la notion d’appartenance à un lieu, un pays, une culture et sur ce qui nous constitue en tant qu’individu, elle lui donne la forme d’un voyage rempli de souvenirs d’enfance et de son pays, d’histoires qui traversent son corps avec des rythmes et des gestes différents, se frôlent, se croisent et s’entrelacent.

Des histoires de femmes en prise avec la difficulté du quotidien ou la violence sexiste, de celles qui en Iran ou en Afghanistan n’ont plus la parole, de celles à la recherche d’une sororité bienfaitrice. Épurée et expressive, qui part de l’intime pour aller vers l’universel, sa danse (mais aussi sa voix) tisse des récits d’existences féminines et démontre que nos corps sont porteurs de mémoire et d’expériences… à offrir et partager !

Par d’autres voix - Ambra Senatore – Les 26 et 27 novembre à la Maison de la danse

Présenté au studio avant Close Up de Noé Soulier, spectacle à voir également.

