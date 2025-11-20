La neige a recouvert le Beaujolais et les monts du Lyonnais. De premiers flocons tombent sur Lyon ce jeudi matin.

De premiers très fins flocons de neige sont tombés localement ce jeudi matin à Lyon. Dans la nuit et en matinée, le Beaujolais et les monts du Lyonnais ont été particulièrement touchés comme annoncé par Météo France.

Sur les hauteurs aux alentours de Lyon, un fin manteau neigeux s'est installé, notamment à Chiroubles ou à Larajasse. Des opérations de salage ont été mises en place. Des flocons pourraient par ailleurs tomber en fin de semaine à Lyon et dans l'ouest lyonnais, avec un mercure qui devrait tourner autour de 0°c en matinée.

Ce matin, la circulation était délicate dans les secteurs d'Amplepuis et de Thizy-les-Bourgs notamment selon Inforoute 69.