Le chantier de la nouvelle usine de production de paracétamol, à Roussillon. @Seqens

Isère : le paracétamol sera bientôt de retour à Roussillon

  • par evamorvany

    • La construction d'une nouvelle usine de production touche à sa fin dans l'Isère. Le site retrouve son rôle historique de fabricant du médicament. 

    Du paracétamol aux portes de Lyon ? Ce serait quelque chose, quand on sait que près de 80 % de l'antalgique consommé en France aujourd'hui provient de Chine ou d'Inde. C'est pourtant ce que proposera bientôt Seqens, leader mondial dans le développement et la production de principes actifs.

    L'entreprise construit, depuis 2022, une nouvelle unité de production de paracétamol sur le site de Roussillon, là même où se trouvait le dernier atelier français de fabrication du médicament, fermé par le groupe Rhodia en 2008. Le laboratoire pharmaceutique UPSA, partenaire du projet, a visité le chantier jeudi 13 novembre.

    Le défi est double : réussir à tenir les coûts des concurrents et produire de manière pérenne, avec l'empreinte environnementale la plus faible possible. 

    Un procédé en continu, à faible impact environnemental

    Pour ce faire, Seqens a entamé deux ans de recherche avant de mettre en œuvre un nouveau procédé de synthèse en continu. Ce dernier permettrait de réduire l'empreinte environnementale de l'installation d'un facteur 5 à 10 par rapport aux unités existantes, de diminuer par 2,5 les consommations d'énergie, d'éliminer la production d'effluents (ces eaux souvent issues des procédés industriels) et de diviser par deux les déchets solides générés. Enfin, les émissions de CO₂ seraient elles aussi divisées par 5. 

    Ce projet, fort d'un investissement de 120 millions d'euros, est porté par Seqens avec le soutien du programme France 2030, et en partenariat avec Sanofi-Opella et UPSA. L'unité vise une production annuelle de 10 à 15 000 tonnes de paracétamol, de quoi couvrir près de la moitié des besoins européens. 

    Le moment de vérité approche : l'entreprise s'était fixé l'horizon 2027 pour mettre sur le marché ses premières boîtes de paracétamol. Une commercialisation qui marquerait un retour de la production française de cet antalgique incontournable.

    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Un jeudi frais alternant entre nuages et éclaircies à Lyon 07:14
    Guillaume Mithieux, beaujolais
    L'association Singa pour les Lumignons du coeur 2025. (Clémence Margall)
