Logement et Immobilier
Quelle que soit la méthode de comptage, il y aurait donc aujourd’hui à Lyon davantage de logements vides que de personnes contraintes de dormir dans la rue. © Pixabay / Planet_fox
Quelle que soit la méthode de comptage, il y aurait donc aujourd’hui à Lyon davantage de logements vides que de personnes contraintes de dormir dans la rue. © Pixabay / Planet_fox
Article payant

Crise du logement : pourquoi l’habitat vacant n’est-il pas réquisitionné ?

  • par Eloi Thiboud

    • Les écologistes et plusieurs associations demandent à l’État d’utiliser son pouvoir de réquisition du logement vacant dans le contexte de la lutte contre le mal-logement et le sans-abrisme.

    Un constat. La crise du logement et son pendant le plus extrême, le sans-abrisme, se développent. “Dans la métropole lyonnaise, il y a 2 500 personnes qui dorment dehors, plus 5 000 dans des conditions très précaires. Si vous ajoutez les personnes qui vivent chez des proches faute de mieux, cela fait 25 à 30 000 personnes sans réelle solution d’hébergement”, rappelait Amaury Dewavrin, président du foyer Notre-Dame des Sans-Abri en avril dans l’émission “6 minutes chrono” de Lyon Capitale. Quelle que soit la méthode de comptage, il y aurait donc aujourd’hui à Lyon davantage de logements vides que de personnes contraintes de dormir dans la rue.

    Conscientes de ces ordres de grandeur, de nombreuses associations d’aide aux personnes à la rue – comme la Fondation pour le logement (ex fondation Abbé-Pierre), le collectif Jamais Sans Toit, l’association Droit au Logement – appellent à la réquisition des logements vacants de longue durée par l’État et les collectivités locales. Le but : en faire du logement d’urgence. Problème, depuis l’après-guerre et les grands mouvements liés à la reconstruction, l’État, pourtant garant du droit au logement, n’a plus jamais utilisé ce pouvoir de réquisition du logement vacant.

    Il vous reste 63 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Les chiffres du parc privé sont passés de 2 900 logements vacants en 2020, à 3 400 en 2023 (+15 %), puis à 5 600 en 2024, soit près du double en cinq ans.
    Article payant Lyon : la montée silencieuse des logements vacants
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Quelle que soit la méthode de comptage, il y aurait donc aujourd’hui à Lyon davantage de logements vides que de personnes contraintes de dormir dans la rue. © Pixabay / Planet_fox
    Article payant Crise du logement : pourquoi l’habitat vacant n’est-il pas réquisitionné ? 18:30
    Les chiffres du parc privé sont passés de 2 900 logements vacants en 2020, à 3 400 en 2023 (+15 %), puis à 5 600 en 2024, soit près du double en cinq ans.
    Article payant Lyon : la montée silencieuse des logements vacants 18:00
    "Beauvallon Collection va apporter un œil neuf à la Villa Florentine" : Eric Giorgi revient sur la vente 17:30
    VOITURE RADAR LYON
    Les voitures-radar Dexter s'installent en Isère : découvrez les routes concernées 16:24
    Un homme visé par balle dans le 3e arrondissement de Lyon 15:35
    d'heure en heure
    La Villa Florentine a un nouveau propriétaire 14:41
    Wong Kar-wai portrait NB
    Lyon célèbre Wong Kar-Wai et Pasolini au Bleu du Ciel 12:42
    Drame sur l'avenue Lacassagne : une piétonne décédée et deux blessés grave 11:26
    Shopping sport : notre sélection pour s’équiper à Lyon 11:07
    L'Asvel renverse Vitoria et s'offre sa première victoire en Euroligue 10:04
    embouteillages à Lyon voitures
    Pollution de l'air : une qualité bonne à moyenne ce samedi 09:30
    Lyon sous le ciel automnal.
    Un temps changeant ce samedi à Lyon 09:07
    Les chefs cuisiniers lyonnais Christophe Roure et Pierre Orsi
    Vers la troisième étoile tant attendue à Lyon ? 08:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut