Crise du logement : pourquoi l’habitat vacant n’est-il pas réquisitionné ?

Quelle que soit la méthode de comptage, il y aurait donc aujourd’hui à Lyon davantage de logements vides que de personnes contraintes de dormir dans la rue. © Pixabay / Planet_fox

Les écologistes et plusieurs associations demandent à l’État d’utiliser son pouvoir de réquisition du logement vacant dans le contexte de la lutte contre le mal-logement et le sans-abrisme.

Un constat. La crise du logement et son pendant le plus extrême, le sans-abrisme, se développent. “Dans la métropole lyonnaise, il y a 2 500 personnes qui dorment dehors, plus 5 000 dans des conditions très précaires. Si vous ajoutez les personnes qui vivent chez des proches faute de mieux, cela fait 25 à 30 000 personnes sans réelle solution d’hébergement”, rappelait Amaury Dewavrin, président du foyer Notre-Dame des Sans-Abri en avril dans l’émission “6 minutes chrono” de Lyon Capitale. Quelle que soit la méthode de comptage, il y aurait donc aujourd’hui à Lyon davantage de logements vides que de personnes contraintes de dormir dans la rue.

Conscientes de ces ordres de grandeur, de nombreuses associations d’aide aux personnes à la rue – comme la Fondation pour le logement (ex fondation Abbé-Pierre), le collectif Jamais Sans Toit, l’association Droit au Logement – appellent à la réquisition des logements vacants de longue durée par l’État et les collectivités locales. Le but : en faire du logement d’urgence. Problème, depuis l’après-guerre et les grands mouvements liés à la reconstruction, l’État, pourtant garant du droit au logement, n’a plus jamais utilisé ce pouvoir de réquisition du logement vacant.