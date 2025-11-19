Actualité
Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Du froid avant le retour de la pluie à Lyon ce mercredi

  • par La Rédaction

    • Ce mercredi 19 novembre marquera le retour d'un front pluvieux en soirée avec de températures très fraiches pour la saison.

    C'est un mercredi glacial qui attend toute l'agglomération lyonnaise aujourd'hui. Si ce matin le thermomètre est, pour la première fois de l'année, négatif à Lyon, affichant -1 degré, il ne dépassera pas les 7 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison qui devraient se maintenir au moins jusqu'à dimanche dans l'agglomération lyonnaise.

    Côté ciel, si ce matin le soleil sera bien présent, les nuages arriveront de plus en plus au cours de l'après-midi, avant l'arrivée d'un front pluvieux en soirée. Une perturbation qui pourrait donner de la neige sur les reliefs dès 400m.

    à lire également
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Du froid avant le retour de la pluie à Lyon ce mercredi 07:11
    Xavier Lépingle, président de Silk in Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale
    Xavier Lépingle (Silk in Lyon) : “La soie reste une signature du territoire lyonnais” 07:00
    Attaqué en diffamation par les Aulas, Rue89Lyon demande leur condamnation pour procédure abusive 18/11/25
    La société lyonnaise Interflora écope d’une amende de plus de 3 millions d’euros 18/11/25
    d'heure en heure
    78 % des habitants de la métropole de Lyon satisfaits de la propreté dans leur quartier  18/11/25
    Ain : Lenny Kravitz attendu au Printemps de Pérouges 2026 18/11/25
    Vélos électriques prétendument disparus de la Ville de Lyon : la mairie dénonce une nouvelle "fake news" de la droite 18/11/25
    "La Soupe des Toqués" : 40 chefs lyonnais se mobilisent les plus fragiles 18/11/25
    Le grand froid avant la neige : à quoi s'attendre dans le ciel lyonnais ces prochains jours ? 18/11/25
    Ain : la logistique se fait une place au lycée professionnel Alexandre-Bérard 18/11/25
    Grève des pompiers à Lyon : vers un durcissement du mouvement avant des actions lors de la Fête des Lumières ? 18/11/25
    Hôpital des Charpennes
    L'hôpital des Charpennes recherche des volontaires de plus de 80 ans pour une étude 18/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut