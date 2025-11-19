Du froid avant le retour de la pluie à Lyon ce mercredi

Ce mercredi 19 novembre marquera le retour d'un front pluvieux en soirée avec de températures très fraiches pour la saison.

C'est un mercredi glacial qui attend toute l'agglomération lyonnaise aujourd'hui. Si ce matin le thermomètre est, pour la première fois de l'année, négatif à Lyon, affichant -1 degré, il ne dépassera pas les 7 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison qui devraient se maintenir au moins jusqu'à dimanche dans l'agglomération lyonnaise.

Côté ciel, si ce matin le soleil sera bien présent, les nuages arriveront de plus en plus au cours de l'après-midi, avant l'arrivée d'un front pluvieux en soirée. Une perturbation qui pourrait donner de la neige sur les reliefs dès 400m.