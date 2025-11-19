Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas

La Haute-Loire et l’Ardèche ont été placés en vigilance orange neige-verglas ce samedi. DR

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune neige-verglas ce mercredi 19 novembre 2025.

Le froid s'est installé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et devrait y rester au moins jusqu'à la fin de la semaine. Avec les premières gelées de l'année sur une bonne partie de la région, Météo France a ainsi placé quatre départements d'Aura en vigilance jaune neige-verglas ce mercredi 19 novembre.

Il s'agit de l'Ain, de la Loire, du Puy-de-Dôme et du Cantal. Une vigilance valable ce matin et ce soir où une perturbation pourrait donner localement des chutes de neige conséquente.