Actualité
La Haute-Loire et l’Ardèche ont été placés en vigilance orange neige-verglas ce samedi. DR

Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas

  • par La Rédaction

    • Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune neige-verglas ce mercredi 19 novembre 2025.

    Le froid s'est installé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et devrait y rester au moins jusqu'à la fin de la semaine. Avec les premières gelées de l'année sur une bonne partie de la région, Météo France a ainsi placé quatre départements d'Aura en vigilance jaune neige-verglas ce mercredi 19 novembre.

    Il s'agit de l'Ain, de la Loire, du Puy-de-Dôme et du Cantal. Une vigilance valable ce matin et ce soir où une perturbation pourrait donner localement des chutes de neige conséquente.

    vue panorama lyon
    Selon cet observatoire privé, l'encadrement des loyers n'a "aucun effet" sur leur montant à Lyon

