Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mercredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon s'annonce une nouvelle fois globalement bonne ce mercredi 19 novembre malgré la hausse des émissions du chauffage.

    Le froid s'est installé à Lyon et dans la région lyonnaise mais la qualité de l'air est toujours relativement bonne. Ce mercredi 19 novembre, la tendance se poursuivra et les conditions dispersives, avec de la pluie attendue ce mercredi soir, compenseront la hausse des émissions liés au chauffage.

    Ainsi, hormis autour des grands axes de circulation, comme la M6 ou la M7, la qualité de l'air restera bonne à moyenne à Lyon et dans la métropole de Lyon ce mercredi.

    à lire également
    vue panorama lyon
    Selon cet observatoire privé, l'encadrement des loyers n'a "aucun effet" sur leur montant à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mercredi 08:16
    vue panorama lyon
    Selon cet observatoire privé, l'encadrement des loyers n'a "aucun effet" sur leur montant à Lyon 07:52
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Du froid avant le retour de la pluie à Lyon ce mercredi 07:11
    Xavier Lépingle, président de Silk in Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale
    Xavier Lépingle (Silk in Lyon) : “La soie reste une signature du territoire lyonnais” 07:00
    d'heure en heure
    Attaqué en diffamation par les Aulas, Rue89Lyon demande leur condamnation pour procédure abusive 18/11/25
    La société lyonnaise Interflora écope d’une amende de plus de 3 millions d’euros 18/11/25
    78 % des habitants de la métropole de Lyon satisfaits de la propreté dans leur quartier  18/11/25
    Ain : Lenny Kravitz attendu au Printemps de Pérouges 2026 18/11/25
    Vélos électriques prétendument disparus de la Ville de Lyon : la mairie dénonce une nouvelle "fake news" de la droite 18/11/25
    "La Soupe des Toqués" : 40 chefs lyonnais se mobilisent les plus fragiles 18/11/25
    Le grand froid avant la neige : à quoi s'attendre dans le ciel lyonnais ces prochains jours ? 18/11/25
    Ain : la logistique se fait une place au lycée professionnel Alexandre-Bérard 18/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut