Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mercredi

La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon s'annonce une nouvelle fois globalement bonne ce mercredi 19 novembre malgré la hausse des émissions du chauffage.

Le froid s'est installé à Lyon et dans la région lyonnaise mais la qualité de l'air est toujours relativement bonne. Ce mercredi 19 novembre, la tendance se poursuivra et les conditions dispersives, avec de la pluie attendue ce mercredi soir, compenseront la hausse des émissions liés au chauffage.

Ainsi, hormis autour des grands axes de circulation, comme la M6 ou la M7, la qualité de l'air restera bonne à moyenne à Lyon et dans la métropole de Lyon ce mercredi.