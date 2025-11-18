Théâtre Jean-Vilar et Radiant-Bellevue : "Parle-moi d’amour", autopsie d’un couple 

Écrite par Philippe Claudel et mise en scène par Nicolas Briançon, Parle-moi d’amour réunit deux figures du cinéma français : Marie-Anne Chazel et Michel Leeb.

Ils incarnent un couple marié depuis trente ans, désormais à bout de souffle. Tout les oppose : elle, humaniste bienveillante, tournée vers les autres, lui, capitaliste convaincu, obsédé par sa carrière. Ce huis clos devient une scène de ménage acide, où tout est prétexte à régler ses comptes. Tout y passe : les enfants, les amours, les parents, l’ambition, les mensonges et les vérités.

Le duo fonctionne à merveille, porté par une alchimie naturelle, entre taquinerie et cruauté tendre. Mais derrière la férocité, la pièce interroge aussi le fondement du lien amoureux. Car malgré le chaos et les cris, subsistent des fragments d’affection et la nostalgie d’un coup de foudre de jeunesse. Et si, parfois, se disputer était encore une façon de s’aimer ?

Parle-moi d’amour – Le 22 novembre (20 h 30) au théâtre Jean-Vilar (Bourgoin-Jallieu) – Également au Radiant-Bellevue (Caluire) le 21 novembre