Culture

Théâtre Jean-Vilar et Radiant-Bellevue : "Parle-moi d’amour", autopsie d’un couple 

  • par Maxime Dutheil

    • Écrite par Philippe Claudel et mise en scène par Nicolas Briançon, Parle-moi d’amour réunit deux figures du cinéma français : Marie-Anne Chazel et Michel Leeb. 

    Ils incarnent un couple marié depuis trente ans, désormais à bout de souffle. Tout les oppose : elle, humaniste bienveillante, tournée vers les autres, lui, capitaliste convaincu, obsédé par sa carrière. Ce huis clos devient une scène de ménage acide, où tout est prétexte à régler ses comptes. Tout y passe : les enfants, les amours, les parents, l’ambition, les mensonges et les vérités. 

    Le duo fonctionne à merveille, porté par une alchimie naturelle, entre taquinerie et cruauté tendre. Mais derrière la férocité, la pièce interroge aussi le fondement du lien amoureux. Car malgré le chaos et les cris, subsistent des fragments d’affection et la nostalgie d’un coup de foudre de jeunesse. Et si, parfois, se disputer était encore une façon de s’aimer ?

    Parle-moi d’amour – Le 22 novembre (20 h 30) au théâtre Jean-Vilar (Bourgoin-Jallieu) – Également au Radiant-Bellevue (Caluire) le 21 novembre

    Saison
    à lire également
    oeuvre mother saint jean fete des lumières lyon
    Fête des Lumières 2025 : les réservations s’envolent déjà à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Théâtre Jean-Vilar et Radiant-Bellevue : "Parle-moi d’amour", autopsie d’un couple  12:39
    Accusé par les Aulas de diffamation, le média indépendant Rue89Lyon devant la justice 12:00
    Conseil de la métropole Grand Lyon
    Métropole de Lyon : neuf entreprises présentent leurs projets d'économie circulaire 11:17
    cigarettes buralistes la guillotière lyon
    Rhône : trois hommes condamnés pour avoir transporté 1,3 million de cigarettes de contrebande 10:45
    police lyon faits divers
    Rhône : une fillette de 4 ans retrouvée morte à Montrottier, victime d'un "infanticide" 10:09
    d'heure en heure
    Les routes électriques, bientôt une réalité en Haute-Savoie ? 09:54
    Collision à L’Arbresle : quatre blessés dont une victime en urgence absolue 09:25
    voiture police faits-divers
    À Rillieux-la-Pape, un ex-détenu interpellé avec 300 g de drogue dans son coffre 08:55
    La Métropole de Lyon renforce la médiation sociale dans trois collèges REP+ 08:22
    Lyon : à qui Aulas reproche-t-il d'avoir "cautionné" les attentats du 13-novembre ? 08:00
    David Metaxas
    Accusations de viols : l'avocat lyonnais David Metaxas placé en garde à vue 07:44
    Pollution à Lyon : on respire toujours bien ce mardi 07:29
    Un mardi ensoleillé mais très frais à Lyon, seulement 8 degrés attendus 07:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut