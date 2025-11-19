Actualité
La déviation sud de Belleville-en-Beaujolais bientôt ouverte à la circulation. (Photo département du Rhône).

La déviation sud de Belleville-en-Beaujolais bientôt ouverte à la circulation

  • par La Rédaction

    • Après deux ans de travaux, la nouvelle déviation sud de Belleville-en-Beaujolais doit ouvrir le 1er décembre 2025, avec un objectif clair : apaiser la RD 109 et fluidifier le trafic dans la commune.

    L’importante opération engagée par le Département du Rhône en novembre 2023 arrive à son terme. La future déviation sud, destinée à détourner une partie du trafic de l’avenue de Verdun, entre dans sa dernière phase : installation des panneaux directionnels, pose des glissières et marquage au sol.

    Pour la signalisation, le Département a retenu un enduit "Visible de Nuit par Temps de Pluie", capable de déclencher une alerte sonore lorsque les véhicules quittent leur trajectoire. Une technologie pensée pour renforcer la sécurité sur cet axe très fréquenté.

    Mené avec une vigilance particulière en matière d’environnement, le chantier représente un investissement de 15 millions d’euros, financé par le Département, la Ville de Belleville-en-Beaujolais et la communauté de communes Saône Beaujolais.

    Faire défiler vers le haut