Image d’illustration d’un exercice de sécurité. (Photo Hadrien Jame)

Un exercice de sécurité civile organisé ce mardi à Givors

  • par La rédaction

    • Un exercice test sera mené toute la journée de mardi sur les sites Seveso de Suez et Total Énergies à Givors. Le système d'alerte FR-Alert sera testé auprès des populations locales et des usagers de l'A7 et de la SNCF.

    La préfecture du Rhône organise mardi 25 novembre un exercice de sécurité civile sur la commune de Givors et sur les sites de Suez et Total Énergies. Le scénario mettra en œuvre les enjeux technologiques de ces deux sites Seveso "seuil haut" suite à une inondation majeure.

    Le système FR-Alert testé

    Le système d'alerte FR-Alert sera testé auprès des populations présentes à Givors, mais également des usagers de l'autoroute A7 et des voyageurs SNCF circulant dans ce secteur. Certaines personnes des communes alentours pourraient aussi recevoir le message.

    FR-Alert permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d'un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger et l'informe des comportements à adopter. Les personnes recevant la notification accompagnée d'un signal sonore spécifique n'auront "aucune action à entreprendre ni de comportement particulier de mise à l'abri à adopter", précise la préfecture. La mention "exercice" sera explicitement indiquée.

    Les sirènes du plan particulier d'intervention des exploitants et du système d'alerte de la commune seront également déclenchées durant l'exercice. Services de l'État, collectivités, exploitants et transporteurs interviendront dans des conditions proches du réel pour tester leurs capacités d'action.

