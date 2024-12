Alors que la Métropole de Lyon a repris en main la gestion de la salle de concert du Transbordeur, à Villeurbanne, la collectivité a voté ce lundi le renouvellement de la délégation de service public pour l'équipement culturel.

Salle mythique de Villeurbanne, le Transbordeur est repassé sous le giron de la Métropole de Lyon. Propriété de la Métropole, la salle de concert était mise à disposition depuis 1988 à de la Ville de Lyon au moyen d'un bail emphytéotique administratif qui arrivera à échéance en juin prochain. Un bail qui permettait à la Ville de déléguer la gestion de la salle à une entreprise privée au moyen d'une délégation de service public.

"On a tout simplement voulu simplifier tout ça" a expliqué Cédric van Styvendael, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la culture et également maire de Villeurbanne, au cours du conseil métropolitain ce lundi 16 décembre. Ainsi, la Métropole de Lyon, propriétaire de la salle, a repris cet automne la gestion, tout en conservant pour l'heure la DSP au délégataire, la société Transmission, qui gère le Transbordeur.

Une prolongation de la DSP d'un an

"La Ville de Lyon et la Métropole se sont entendues pour qu’à l’échéance du bail, la Métropole de Lyon se substitue à la Ville en tant que délégant et prolonge la DSP avec la société Transmission jusqu’au 30 juin 2026" explique la Métropole dans un communiqué. La DSP actuelle devait prendre fin en juin 2025. "Cette décision de prolongation de la DSP est motivée par le fait que les équipements culturels fonctionnent par saison culturelle (septembre-juin) et par les délais de mise en œuvre d’une nouvelle DSP" poursuit-elle.

Ce lundi, au cours du dernier conseil métropolitain de l'année 2024, le principe de reconduire la DSP pour une durée de 10 ans a été entériné. Les négociations avec les candidats délégataires devraient se dérouler au 2e et 3e trimestre 2025 et la Métropole annoncera son choix en janvier 2026 pour un début d'exploitation par le nouveau délégataire en juin 2026.

Seuls les élus du groupe "Social-démocrate et Progressiste" de David Kimelfeld, qui a annoncé avec Fouziya Bouzerda lancer un nouveau groupe politique baptisé "Alliance Sociale-démocrate et progressiste", se sont abstenus sur cette libération, demandant "qu'un état des lieux approfondi et une concertation élargie" soit réalisés avant de prendre une décision. Un vœu repris également par le groupe Synergies de Maryline Saint-Cyr qui a regretté "que cette décision soit prise sans un bilan détaillé de l'équipe en place".

Cédric van Styvendael a lui donné rendez-vous l'année prochaine pour le début des négociations et a annoncé que le dossier de consultation des entreprises serait publié d'ici fin décembre.