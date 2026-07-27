À deux semaines des premières représentations, les bénévoles du Son & Lumière de Saint-Martin-en-Haut s'activent pour transformer le site de Rochefort en un Paris des années 1920. Immersion dans les coulisses des derniers préparatifs.

Perceuse à la main, Astrid commence la confection ce qui s'apprête à devenir un cabaret dans "la Louve Céleste", pièce au coeur de la 42ème édition du Son & Lumière de Saint-Martin-en-Haut, dans les Monts du lyonnais. Bénévole depuis 2014, cette retraitée met la main à la pâte pour batîr le site qui accueillera les quelque 4 700 visiteurs attendus. Comme chaque année, les 400 bénévoles s'affairent à confectionner décors et costumes pour ce spectacle de 2 heures, prévu du 10 au 14 août. Après la Grèce Antique en 2025, il faut maintenant transformer le site médiéval de Rochefort en un Paris des années 1920.

Astrid vise l'escalier de ce qui va devenir le décor principal du spectacle @RB

Et rien n'est laissé au hasard : "Cette semaine, nous devons peindre les fresques, terminer la confection des costumes, et surtout monter les décors. Il faut aussi que les acteurs répètent leurs dialogues, mais la bande-son est déjà en montage. En fin de semaine, on se réunira pour caler les lumières. On est bon au niveau du timing" explique Jason, l'un des trois coordinateurs du Son & Lumière.

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Un quart des places déjà réservé pour chaque soir

Pour cet étudiant en licence économie-gestion, pas question de prendre des vacances : "Je profite quand même, ici c'est que du kiff". Si c'est seulement la deuxième année qu'il participe, le jeune homme a tout de suite accroché avec l'esprit du Son & Lumière : "Je suis venu voir un ami qui participait, puis je suis venu aider. Une fois, puis deux... C'est devenu naturel de m'impliquer. Le fait de bricoler, de produire un spectacle du début à la fin, ça me plait." Avec lui, une cinquantaine de bénévoles est présente chaque jour, et chacun met la main à la pâte pour que le site soit opérationnel le 10 août prochain. "Les travaux ont commencé le samedi 18 juillet, nous avons monté les gradins, la cuisine et la régie la semaine dernière", relate Jason.

Jason, coordinateur du spectacle @RB

Pour rappel, ces gradins ont été rachetés par la mairie de Saint-Martin, ils avaient auparavant servi pour les épreuves équestres des Jeux olympiques de Paris 2024. "Nous avons de quoi accueillir 4 700 personnes sur les quatre soirs. Actuellement, un quart des places sont déjà réservées pour les trois premières représentations, et la moitié pour le 14 août. Nous ne sommes pas inquiets, la plupart du temps, les gens réservent la semaine du spectacle", poursuit le jeune homme.

"L'essence, c'est la convivialité et l'échange"

Pour mettre en place cet imposant dispositif, les bénévoles se relaient tour à tour sur le site sur Rochefort de 8 h 30 à 18 h 30, "pour que cela corresponde aux horaires de travail des voisins, et qu'ils ne soient pas dérangés", justifie Jason. Après avoir vissé les escaliers, Astrid laisse place à Loïc, accompagné de deux autres bénévoles, qui viennent fixer une planche au décor principal de la pièce. Un travail qui nécessite de l'engagement, certes, mais pas de quoi décourager ces retraités, venus prêter main-forte. "Je viens ici pour l'enrichissement, la relation avec les plus jeunes, même si c'est eux qui nous commandent. On est une bonne équipe d'anciens", ironise Astrid, qui s'apprête à délaisser la perceuse pour aider les couturières, présentes sur un autre site. De son côté, Loïc est bénévole depuis 14 ans. Il souhaite passer la main, mais n'y parvient pas, malgré la fatigue. "Hier soir, je suis rentré chez moi, je n'ai pas vu le film (rires). C’est de la fatigue saine", lance le sexagénaire, sur un fond de musique disco.

La musique, elle n'est pas non plus loin de Paul. Pour ce dernier, Son & Lumière, c'est une histoire de famille. "Je suis bénévole depuis 2015, mais l'histoire a commencé bien avant, quand je voyais mes frères aider à monter le spectacle", explique-t-il, pinceau à la main. Du haut de son échelle, il est chargé de peindre les fresques qui vont servir à projeter des décors. Celle-ci mesure environ dix mètres, il faut ainsi "environ deux semaines pour la réaliser". Cet après-midi, il a pu compter sur l'aide de Patrick, bénévole depuis 2022. "C'est toujours sympa de venir donner un coup de main, je fais des choses que je n'ai pas l'habitude de faire", souligne cet habitant de Saint-Martin-en-Haut depuis 2021 venu au départ avec son fils qui voulait jouer dans le spectacle. Ainsi, le travail de Paul et Patrick permettra de faire apparaître une gare, ou encore un immeuble Haussmanien. "L'essence, c'est la convivialité et l'échange", ajoute Jason, qui ne sera pas présent l'année prochaine.

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Donner plus de place aux personnages secondaires

Cette année, le choix des bénévoles a été de mettre l'accent sur les personnages secondaires pour donner plus de relief à l'histoire, réalisée par onze scénaristes. "En tout, il y a plus de 100 acteurs, si l'on compte les figurants. Pour 'la Louve Céleste', on compte deux personnages principaux et cinq seconds rôles", note Jason. A noter que le budget total de ce spectacle s'élève à 80 000 euros selon son coordinateur. Prochaine étape, pour les bénévoles : la répétition générale, le 7 août prochain, avant que le Paris des années 20 ne s'installe à Saint-Martin-en-Haut pendant quatre soirs.

Le site de Rochefort accueillera le Son & Lumière de Saint-Martin-en-Haut du 10 au 14 août @RB

L'histoire du spectacle :



Paris, 1920, la guerre est finie. Pourtant, elle laisse derrière elle les

séquelles de ses années de combats. Nos deux héros ne se connaissent

pas encore et pourtant chacune de leurs histoires vont les amener à se

rencontrer. Maintenant orpheline et héritière d’un cabaret tombant

dans l’oubli, Suzanne ne saurait s’en sortir seule.

Quand à lui, Lucien, soldat revenant de la guerre défiguré, il est

dorénavant rejeté de la société et ne sait comment s’en sortir. Une

rencontre inattendue et l’amitié sincère qui les liera, leur permettra-t-elle de remettre à flot le cabaret et de retrouver leur joie d’antan, alors

même que plane sur eux les prémices de la seconde guerre mondiale ?