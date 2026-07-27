Clap de fin pour l’édition 2026 des Nuits de Fourvière à Lyon. Pour cette édition anniversaire, le festival a réuni 168 000 spectateurs autour de quelque 110 représentations.

Pour leurs 80 ans, les Nuits de Fourvière ont fait le plein. Alors que l’édition 2026 s'est achevée le 25 juillet, l’heure est au bilan pour les organisateurs. Ce sont ainsi 168 000 spectateurs qui ont assisté 110 représentations, qu’il s’agisse de concert, de pièce de théâtre ou encore de spectacles de danse entre le 28 mai et le 25 juillet. Le festival enregistre par ailleurs un taux de remplissage de 87 %. Des chiffres qui restent toutefois en deçà de l’année record qu’a été 2025 avec ses 176 000 spectateurs.

"Le festival ne serait rien sans celles et ceux qui, chaque année, rendent cette aventure collective possible. Un immense merci aux artistes, aux équipes permanentes, aux saisonniers, aux prestataires, aux partenaires, aux institutions, aux mécènes", saluent les organisateurs Vincent Anglade & Emmanuelle Durand. Ces derniers donnent d’ores et déjà rendez-vous aux Lyonnais à la mi-mars 2027 pour la programmation de la prochaine édition.

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