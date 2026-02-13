Toujours derniers, les Villeurbannais chute de nouveau à Valence

Voyages en Espagne contrastés pour les clubs français engagés jeudi en Euroligue lors de la 28e journée: Paris s'est offert une victoire de prestige sur le parquet du FC Barcelone (85-74) quand l'Asvel s'est inclinée à Valence (82-67).

Après deux courts revers contre Fenerbahçe à domicile (92-90) et à Munich contre le Bayern (81-75), les Parisiens (16e, 9 victoires pour 18 défaites) ont confirmé leur léger regain de forme en s'imposant au Palau Blaugrana en faisant la différence entre la fin du troisième quart-temps (47-47, 23e) et le début du quatrième (78-61, 35e).

Lamar Stevens (15 pts) a pris le relais de Nadir Hifi (21 pts) et Justin Robinson (18 pts), et Paris a remporté une quatrième victoire à l'extérieur en résistant au retour du Barça.

L'Asvel a en revanche manqué de carburant pour glaner sa deuxième victoire hors de ses bases, dans la foulée de la première (80-70 à Bologne. Les Villeurbannais sont derniers (7 v./22 d.).