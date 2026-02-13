Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues

Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance crues ce vendredi 13 février 2026.

Après les pluies nombreuses de ce début de semaine, quasiment l'intégralité de la région Auvergne-Rhône-Alpes est concerné par une vigilance crues ce vendredi 13 février 2026. Le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Drôme, l'Ardèche, le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Allier et la Loire sont en vigilance jaune.

A noter également que la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont une nouvelle fois en vigilance orange avalanches ce vendredi. Une situation qui s'est légèrement améliorée pour la Savoie, en vigilance rouge ce jeudi.