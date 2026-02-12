Actualité
François Hollande. Flickr
François Hollande. Flickr

Lyon : François Hollande attendu au cinéma le Comœdia le 26 février

  • par Clémence Margall
  • 1 Commentaire

    • L’ancien président de la République se rendra au cinéma le Comœdia (7e arr.) aux côtés du réalisateur Olivier Lamour à l’occasion de l’avant-première du film La vie d’après.

    François Hollande sera de passage à Lyon le 26 février. L’ancien chef de l’État (2012-2017) est attendu au cinéma le Comœdia, dans le 7e arrondissement, aux côtés du réalisateur Olivier Lamour pour l’avant-première du film documentaire La vie d’après.

    Le film, co-réalisé avec la journaliste Béatrice Vallaeys, s’intéresse, comme son nom le laisse deviner, à la vie après l’Élysée. "Après la Présidence, redevient-on un homme "normal" ? Quel sens donner à ses jours et quelles ambitions avoir alors qu’on a déjà exercé la fonction suprême ? Quand François Hollande quitte le pouvoir en 2017, la journaliste Béatrice Vallaeys se lance, accompagnée du réalisateur Olivier Lamour, dans un projet inédit et long de cinq ans : saisir ce qu’est cette "vie d’après" le pouvoir ; la vie, telle qu’elle est, de celui qui, hier encore, gouvernait la France."

    Entre inaugurations, visites, réunions, l’ancien président se livre, entre humour et confidences, pour dresser "le portrait humain d’un homme tout politique." La séance est programmée à 20h30.

    Plus d’informations sur le site du cinéma.

    à lire également
    Vigilance vent auvergne rhone alpes
    Tempête Nils : une cinquantaine d’interventions recensées dans le Rhône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Vigilance vent auvergne rhone alpes
    Tempête Nils : une cinquantaine d’interventions recensées dans le Rhône 17:17
    François Hollande. Flickr
    Lyon : François Hollande attendu au cinéma le Comœdia le 26 février 16:45
    le parc d'exposition Eurexpo à Lyon
    GL Events : la bonne dynamique des sites lyonnais, des ambitions plus grandes pour 2026 16:09
    Pour aider les micro-entreprises, la Métropole de Lyon engage les deux premières opérations en bail réel solidaire d’activité 15:37
    Bison futé : une circulation très difficile attendue en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end 15:00
    d'heure en heure
    "Envoyer le cancer des enfants sur la Lune" : l'incroyable défi sportif lancé par l'association lyonnaise 2 500 voix 14:23
    Arnaud montebourg
    Arnaud Montebourg nommé président du conseil de surveillance de la société lyonnaise Monego 13:51
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Près de Lyon : à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h, le conducteur de la Audi risque gros 13:18
    BD : L’humour mordant de Florence Dupré la Tour 12:44
    Élections à Lyon : les écologistes signalent des posts Facebook sponsorisés pro-Aulas 12:00
    Métropolitaines 2026 : la gauche promet de maintenir "des vacances pour tous" dans les quartiers populaires 11:21
    PFAS LYON arkema daikin
    PFAS au sud de Lyon : l’étude Perfao est lancée, 300 Grands Lyonnais vont être testés 10:47
    16 % des PME-TPE d’Auvergne-Rhône-Alpes ont connu une baisse de chiffre d'affaires de plus de 10 % en 2025 10:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut