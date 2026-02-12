Lyon : François Hollande attendu au cinéma le Comœdia le 26 février

L’ancien président de la République se rendra au cinéma le Comœdia (7e arr.) aux côtés du réalisateur Olivier Lamour à l’occasion de l’avant-première du film La vie d’après.

François Hollande sera de passage à Lyon le 26 février. L’ancien chef de l’État (2012-2017) est attendu au cinéma le Comœdia, dans le 7e arrondissement, aux côtés du réalisateur Olivier Lamour pour l’avant-première du film documentaire La vie d’après.

Le film, co-réalisé avec la journaliste Béatrice Vallaeys, s’intéresse, comme son nom le laisse deviner, à la vie après l’Élysée. "Après la Présidence, redevient-on un homme "normal" ? Quel sens donner à ses jours et quelles ambitions avoir alors qu’on a déjà exercé la fonction suprême ? Quand François Hollande quitte le pouvoir en 2017, la journaliste Béatrice Vallaeys se lance, accompagnée du réalisateur Olivier Lamour, dans un projet inédit et long de cinq ans : saisir ce qu’est cette "vie d’après" le pouvoir ; la vie, telle qu’elle est, de celui qui, hier encore, gouvernait la France."

Entre inaugurations, visites, réunions, l’ancien président se livre, entre humour et confidences, pour dresser "le portrait humain d’un homme tout politique." La séance est programmée à 20h30.

Plus d’informations sur le site du cinéma.