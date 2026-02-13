Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne ce vendredi

La qualité de l'air restera bonne ce vendredi 13 février à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise grâce notamment à des conditions météo favorables.

On respire toujours bien à Lyon et dans la métropole ce vendredi 13 février. Si le soleil fera son retour ce vendredi matin, les conditions météo pluvieuses seront de retour dès la fin de journée à Lyon.

Des conditions favorables à la dispersion des polluants atmosphériques qui conserveront ainsi une qualité de l'air bonne à Lyon. Les concentrations en particules fines, ozone et dioxyde de soufre seront en baisse.