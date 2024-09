Les Subs : une rentrée électrique !

Arts visuels, danse, transe, électro, cirque, théâtre, hip-hop, performances, DJ set… Les Subs font leur rentrée avec une programmation inédite et pour tous les publics !

Poursuivant leur programmation lancée au mois de mai autour de Crescendo – œuvre de l’artiste suisse Julian Vogel – et qui se poursuit jusqu’au 2 octobre, Les Subs font leur rentrée sous le signe de deux événements qui nous font découvrir de nombreux artistes.

Du 11 au 15 septembre, la 4e édition du festival Optimisme Ambient propose des créations autour de la musique, du théâtre, de la danse et de la lumière, accueillant notamment un chorégraphe que l’on aime Alexandre Roccoli qui, avec Extinction/Les Phalènes, explore la transe, le souffle et l’épuisement des dancefloors.

Également Eva Aubigny avec Tenir,un solo chorégraphique interprété sur une musique live immersive où elle expérimente par un travail autour des muscles du corps les rapports de force et les représentations auxquels il est soumis dans la société.

Le second événement Crescendo Final (du 2 au 6 octobre) est une sorte de bouquet final de l’été Crescendo, conçu avec un focus sur la jeune création suisse autour du nouveau spectacle Ceramic Circus de Julian Vogel.

L’artiste s’y transforme en homme-orchestre qui déjoue avec joie les ressorts du cirque traditionnel comme les numéros d’assiettes chinoises et expérimente, à travers des mouvements de balanciers et des effets d’apparition et de disparition des éléments, la notion d’équilibre et de déséquilibre avec laquelle nous tentons de construire nos vies.

En danse, on citera Zona dederrama – Chapitre 1 de Catol Teixeira qui fusionne mouvement classique et contemporain et gestes sociaux liés à la célébration, au genre, à la race, à la sexualité et à la classe sociale pour libérer une identité puissante.

Entre les deux événements (du 19 au 22 septembre), l’artiste à ne pas rater est incontestablement la circassienne Inbal Ben Haim découverte aux Subs avec Pli,une traversée humaine incertaineoù elleévoquait la fragilité du monde par l’utilisation du papier transformé en corde solide et friable à la fois. Elle revient en quatre soirées avec quatre performances différentes qui s’élaborent comme un continuum en suspension…

Optimisme Ambient – Du 11 au 15 septembre et Crescendo Final – Du 2 au 6 octobre aux Subs

Programme complet : www.les-subs.com