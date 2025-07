Les expos de l’été : au Musée Paul-Dini, l’art contemporain sublime les savoir-faire traditionnels

Fervent soutien de la création artistique régionale, le musée municipal Paul-Dini, avec sa directrice Marion Ménard, s’est associé pour Ce qui reste au festival hors les murs Campagne Première créé par Fanny Robin, directrice de la fondation Bullukian, proposant un parcours d’expositions d’art contemporain dans des lieux insolites du village de Revonnas (Ain) jusqu’en Savoie.

L’édition 2024 “D’aussi loin que je me souvienne” mettait en lumière les gestes manuels, le savoir-faire des travailleurs agricoles au travers d’œuvres qui, pour certaines, utilisent des matériaux locaux, présentées sous la forme d’installations vidéo, peintures, photos, sculptures.

Dans le sillage de cette histoire, l’exposition offre le regard de neuf artistes sur la transformation de nos pratiques et savoir-faire traditionnels, sur l’évolution de nos paysages et modes de vie : Nicolas Boulard, Delphine Gigoux-Martin, Géraldine Kosiak, Yveline Loiseur, Nicolas Momein, Nelly Monnier, Joël Paubel, Jean-Jacques Rullier, Sylvie Sauvageon. Tous témoignent de la richesse et du dynamisme de ces influences du passé qui s’expriment dans la création contemporaine.

Ce qui reste – Jusqu’au 21 septembre au musée Paul-Dini de Villefranche-sur-Saône – www.musee-paul-dini.com