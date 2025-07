Les parties haute et intermédiaire des terrasses de la Presqu'île, sur les bords de Saône, ont été inaugurées ce vendredi 4 juillet. L'occasion pour la Ville de Lyon et la Métropole de mettre fin à un projet urbain initié il y a plus de 10 ans.

C'est sous un beau soleil d'été que Métropole et Ville de Lyon avaient donné rendez-vous sur les quais de Saône pour inaugurer l'un des projets phares de ces dernières années sur la Presqu'île de Lyon. Les terrasses de la Presqu'île, projet urbain débuté il y a plus de 10 ans ont officiellement ouvert leur porte au public ce vendredi 4 juillet au niveau de la place d'Albon. Du moins en partie.

Les terrasses de la Presqu’île à #Lyon ont été inaugurées ce vendredi 4 juillet. Seul le quai bas n’est pas encore terminé et sera livré au printemps 2026.

Le quai haut accueille l’œuvre « éloge de la contemplation » de l’artiste Philippe Ramette. pic.twitter.com/zhtWDLKGOi — Lyon Capitale (@lyoncap) July 4, 2025

Si la partie haute, qui accueille l'œuvre artistique "éloge de la contemplation", et la partie intermédiaire, où des jeux pour enfants ont été installés et de nombreux arbres plantés, ont été inaugurées, il faudra attendre encore quelques mois pour que la partie basse des quais de Saône soit rendue accessible. Une partie basse qui accueillera notamment la halte fluviale du nouveau Navigône et qui sera aménagée en jardin fluvial.

Le quai bas inauguré au printemps 2026

En avril 2024 le chantier avait été interrompu après l'affaissement du mur de rive plongeant dans la Saône. Des travaux d'urgence réalisés au printemps 2024 avaient permis de combler les cavités identifiées au pied du mur affaissé et le site avait pu être sécurisé. La reprise des travaux aura lieu dès cet été pour une livraison prévue au printemps 2026.

Lire aussi : On s’en serait bien passé : le trou sous les quais de Saône

"On est à la fin d'un cycle débuté il y a plus de 10 ans" se félicite Bruno Bernard, anticipant de quelques mois la fin du chantier. "Pour ceux qui se souviennent de ce qu'étaient les quais de la Saône à cet endroit avant, c'est une vraie réussite et une reconquête dans un endroit magnifique" poursuit le président de la Métropole de Lyon. Une "reconquête de la Saône" qui va se poursuivre dans la Métropole de Lyon à travers trois projets : le réaménagement des quais de Saône à Neuville, le jardin du Rhône à Confluence et le projet rive droite lancé l'année prochaine à Lyon.

"Contempler une partie de l'histoire lyonnaise"

Autant de gros projets nécessitant des travaux "qui font ensuite consensus" quand ces derniers se terminent, estime Bruno Bernard. "Il y a des héritages que nous sommes très heureux de porter et cela en est un" complète Grégory Doucet, également présent pour cette inauguration. "A travers ce nouvel aménagement nous pouvons contempler une partie de l'histoire lyonnaise et je suis convaincu que les Lyonnaises et les Lyonnais seront très nombreux à venir voir ce beau spectacle et ce beau paysage que nous offre la ville de Lyon".

Le projet global aura coûté 22 millions d'euros d'investissement à la Métropole, intégrant la démolition de l'ancien parking Saint Antoine, dont une partie a été pris en charge par la Ville à hauteur de 2,4 millions d'euros.