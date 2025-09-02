Les expos à voir en septembre à Lyon

Notre sélection dans les galeries, musées et espaces d’exposition lyonnais

Observatoire photographique des paysages de la Vallée de la chimie (BM de Lyon) D. Desaleux et F. Perroud / CAUE 69



Créée par le CAUE Rhône Métropole en partenariat avec la Documentation régionale de la bibliothèque municipale de Lyon, Paysages immuables ? 5 ans d’observation photographique dans la Vallée de la chimie nous invite à comprendre, au travers d’une série de photos, les évolutions de la Vallée de la chimie, un petit territoire plus contrasté que ce que l’on croit, sur lequel se concentrent de nombreux enjeux de notre société contemporaine : énergie, mobilité, développement urbain métropolitain, espaces naturels sensibles, agriculture périurbaine et industries de pointe. Histoire de la découvrir et l’apprécier au-delà de ses usines ! (Bibliothèque de la Part-Dieu, du 20 septembre au 10 janvier 2026.)

Prune Nourry, Ganges' Life Line, avec main (fondation Bullukian) © Laurent Edline

La fondation Bullukian accueille la sculptrice Prune Nourry avec Empreintes, prolongement artistique d’un bouleversement personnel suite à un cancer du sein, période où elle prend conscience de l’importance du toucher alors que son corps est agressé par les traitements, ce qui l’amène alors à créer des œuvres qui explorent le corps, la guérison et le rituel. Elle nous invite ici à apprivoiser chaque œuvre par le toucher, à la rencontre de son univers sensible qui questionne le soin mais aussi la maladie comme expérience de l’altérité (du 17 septembre au 27 décembre).

Lucien Murat, Le temps qui passe XI, 2025 (galerie Manifesta)

Installée dans un ancien atelier soyeux du 1er arrondissement de Lyon, la galerie Manifesta ouvre ses espaces à la galerie parisienne Suzanne-Tarasieve avec Circonvolutions, une exposition collective où le vêtement et le textile, leurs plis, leurs enchevêtrements et leurs volutes évoquent notre rapport au corps, à la matière et à l’espace, réel ou symbolique. Au-delà de l’histoire du bâtiment, le sujet est également un clin d’œil à la fondatrice de la galerie décédée en 2022, célèbre pour son amour des étoffes précieuses et son style extravagant. Neuf artistes seront présents dont Romain Bernini, Youcef Korichi et Eva Jospin (du 4 septembre au 30 octobre).

Irina Biatturi, Rêverie (Galerie Estades)

La galerie Estades prolonge son exposition d’été mettant à l’honneur une sélection de peintres et sculpteurs contemporains, des artistes connus et émergents avec les œuvres emblématiques de Bernard Buffet, sa virtuosité et sa maîtrise du trait, l’énergie brute et structurée d’Olivier Lavorel, la profondeur contemplative d’André Cottavoz, la poésie visuelle de Jean Fusaro, la délicatesse de Sylvie Derely ou encore l’audace fascinante de Kobé Baadster (Un été à la galerie jusqu’au 27 septembre).

Titanic : un voyage immersif (Sucrière)

Tempora propose à la Sucrière, pour la première fois en France, l’exposition événement Titanic : un voyage immersif qui nous embarque au cœur du récit légendaire du plus célèbre paquebot de l’histoire avec plus de trois cents pièces authentiques issues du Titanic et de ses navires jumeaux (l’Olympic et le Britannic) : billets d’embarquement, mobilier d’époque, objets personnels de passagers, uniformes d’équipage, lettres poignantes, costumes et accessoires du film culte de James Cameron. Le parcours est saisissant avec notamment des animations vidéo immersives, des vues 3D et nous plonge dans l’ambiance luxueuse du Titanic avec ses cabines de première classe et son grand escalier emblématique (dès le 30 septembre).