Pollution aux PFAS à Lyon : de nouvelles analyses en cours au port Édouard-Herriot

  • par Nathan Bigué

    • L'eau du port de Lyon est touchée par la pollution aux PFAS depuis de nombreuses années. Des analyses sont toujours en cours pour déterminer les éventuelles mesures à prendre.

    La présence de polluants éternels, dits PFAS, contaminant l'eau sous le port Édouard-Herriot à Lyon a été avérée en 2022. Dans les colonnes du Progrès, la préfecture du Rhône indique que de nouvelles investigations sont nécessaires pour "disposer d'analyses solides", alors que la Compagnie nationale du Rhône tente de quantifier cette pollution et de définir son origine.

    Depuis 2022, cinq campagnes ont indiqué que les PFAS contaminent l'eau sous le port à des concentrations très élevées, jusqu'à quarante fois plus que la valeur limite pour les eaux brutes. Les PFAS marqueurs des mousses anti-incendie, notamment utilisées lors de l'incendie de cuves d'hydrocarbures au port les 2 et 3 juin 1987, représenteraient trois-quarts des polluants détectés dans les eaux souterraines et les sédiments des darses.

    Des analyses trimestrielles seront menées au minimum jusqu'à fin 2025, d'après la préfecture du Rhône, rappelant qu'il ne faut pas consommer les poissons du Rhône en aval de Lyon. Les investigations s'intéressent de près à l'utilisation des eaux souterraines par les entreprises du site. Une étude de vulnérabilité est attendue par l'Etat, le propriétaire du site et la CNR à l'automne prochain pour déterminer d'éventuelles mesures à prendre.

