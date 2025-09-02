Actualité
Les petites serres du parc de la tête d’Or vont être rénovées. (@VilledeLyon)

Lyon : les petites serres du Parc de la Tête d’Or retenues par le loto du patrimoine

  • par La Rédaction

    • En rénovation depuis juin, les petites serres du Parc de la Tête d’Or figurent parmi les 102 lauréats du loto du patrimoine 2025.

    Après l’église Saint-Jean Apôtre de Régnié-Durette en 2024, dans le Beaujolais, c’est au tour des petites serres du Parc de la Tête d’Or d’intégrer la sélection du loto du patrimoine. Ce dispositif, porté par la Fondation du patrimoine et financé par la vente de jeux à gratter et de tirages dédiés, permet chaque année de soutenir des restaurations emblématiques.

    A lire aussi : Dégradées, en partie abandonnées... Les petites serres de la Tête d'Or seront rénovées à Lyon

    Le montant exact qui sera alloué aux serres lyonnaises sera connu fin 2025, mais il pourra atteindre 300 000 euros. Cette somme s’ajoutera à la collecte de dons déjà engagée par la Fondation, qui affichait 56 000 euros début septembre.

    Si cette somme reste modeste face à l’ampleur du chantier, elle constitue un levier important pour valoriser un patrimoine en péril. Fermées en partie depuis 2006, les petites serres, construites à la fin du XIXe siècle, sont au cœur d’une rénovation entamée en juin dernier. La première phase, chiffrée à 9 millions d’euros, devrait s’achever en 2027.

    A lire aussi : Lyon : les travaux des petites serres du parc de la Tête d'Or débuteront dès l'automne

    À terme, l’ensemble du projet représente un investissement global de 40 millions d’euros, partagé entre restauration des chapelles existantes, démolition de parties trop dégradées et construction de nouvelles structures contemporaines.

    à lire également
    Villeurbanne : l'association PAZ se mobilise contre le Salon du chiot

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les expos à voir en septembre à Lyon 11:04
    Lyon : les petites serres du Parc de la Tête d’Or retenues par le loto du patrimoine 10:34
    Villeurbanne : l'association PAZ se mobilise contre le Salon du chiot 09:55
    Michèle Picard - Vénissieux
    Vénissieux : Michèle Picard presse Bruno Retailleau d’agir contre le narcotrafic boulevard Croizat 09:21
    Rhône : deux enfants grièvement blessés dans une collision frontale 08:44
    d'heure en heure
    Pont de Condrieu : un chantier de 13 millions d’euros pour sécuriser l’ouvrage 08:18
    voiture police faits-divers
    Jeune tué au couteau à Caluire : un ado de 13 ans placé en garde à vue 07:45
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours plutôt bonne ce mardi 07:34
    Lyon soleil
    Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 24 degrés attendus 07:12
    Robin Gervais débrousailleur paysagiste Lyon
    Edito. Herbes folles lyonnaises 06:30
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Une voiture et plusieurs poubelles incendiées à Rillieux-la-Pape 01/09/25
    viaduc_des_egratz_route_blanche_RN205_©ATMB
    Haute-Savoie : la descente des Egratz fermée jusqu'à novembre 01/09/25
    Lyon : l'une des meilleurs bières blanches au monde est produite par Ninkasi 01/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut