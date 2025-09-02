Lyon : les petites serres du Parc de la Tête d’Or retenues par le loto du patrimoine

En rénovation depuis juin, les petites serres du Parc de la Tête d’Or figurent parmi les 102 lauréats du loto du patrimoine 2025.

Après l’église Saint-Jean Apôtre de Régnié-Durette en 2024, dans le Beaujolais, c’est au tour des petites serres du Parc de la Tête d’Or d’intégrer la sélection du loto du patrimoine. Ce dispositif, porté par la Fondation du patrimoine et financé par la vente de jeux à gratter et de tirages dédiés, permet chaque année de soutenir des restaurations emblématiques.

A lire aussi : Dégradées, en partie abandonnées... Les petites serres de la Tête d'Or seront rénovées à Lyon

Le montant exact qui sera alloué aux serres lyonnaises sera connu fin 2025, mais il pourra atteindre 300 000 euros. Cette somme s’ajoutera à la collecte de dons déjà engagée par la Fondation, qui affichait 56 000 euros début septembre.

Si cette somme reste modeste face à l’ampleur du chantier, elle constitue un levier important pour valoriser un patrimoine en péril. Fermées en partie depuis 2006, les petites serres, construites à la fin du XIXe siècle, sont au cœur d’une rénovation entamée en juin dernier. La première phase, chiffrée à 9 millions d’euros, devrait s’achever en 2027.

A lire aussi : Lyon : les travaux des petites serres du parc de la Tête d'Or débuteront dès l'automne

À terme, l’ensemble du projet représente un investissement global de 40 millions d’euros, partagé entre restauration des chapelles existantes, démolition de parties trop dégradées et construction de nouvelles structures contemporaines.