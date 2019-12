Sept ans après le 1er, le Lyonnais Woodkid annonce un 2e album

L'artiste lyonnais Woodkid, en retrait depuis 5 ans, a annoncé ce mercredi sur son compte Twitter l'arrivée d'un deuxième album. “Je suis de retour ! Depuis 5 ans, je travaille secrètement sur mon deuxième album et un tout nouveau show en live. Je suis super excité de le partager bientôt avec vous. Rendez-vous en 2020 !”, a-t-il écrit, en anglais dans le texte, sur son compte.

Son premier album The Golden Age, certifié disque d'or, était sorti en 2013. Après une longue tournée, le natif de Tassin-la-Demi-Lune formé à l'École Émile-Cohl à Lyon, avait décidé de quitter la scène musicale en 2014 pour préparer d'autres projets.

I’m back !

For the past 5 years I have been secretly working on my second album and a brand new live show. I’m super excited to share it with you soon.

See you in 2020 !#Woodkid2020 #Woodkid #NewMusic #NewAlbum #MotionDesign pic.twitter.com/mdKBQKqsR9

— WOODKID (@Woodkid) December 11, 2019