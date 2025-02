La Cantatrice chauve, un record mondial au théâtre de Vienne !

La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco créée au théâtre de la Huchette à Paris se délocalisera le temps d’une soirée à Vienne au théâtre François-Ponsard.

Cette version de La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco a été créée au théâtre de la Huchette à Paris et détient un record du monde incroyable : celui du nombre de représentations, plus de 20 000, et celui du nombre de spectateurs dans une même salle : 3 millions ! Elle est toujours jouée dans sa version datant de 1957. Un spectacle “dans son jus” qui se délocalisera le temps d’une soirée à Vienne au théâtre François-Ponsard.

Considérée comme une “anti-pièce”, La Cantatrice chauve appartient au théâtre de l’absurde et de la dérision. Pourtant, derrière son apparente incohérence, la pièce dénonce le vide de nos rapports humains pollués par les conventions sociales et met en relief la solitude de chacun.

La Cantatrice chauve – Le 20 février au théâtre François-Ponsard (Vienne)