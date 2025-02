Le PCF de Lyon demande une meilleure régulation des Airbnb 

Il y a entre 7 500 et 10 000 logements mis en location sur la plateforme Airbnb à Lyon © Assedrani Official / Pexels

Afin de lutter contre le mal-logement et freiner le développement d’Airbnb dans certains quartiers, le PCF Lyon appelle la municipalité lyonnaise à durcir les sanctions envers la plateforme.

"Il est urgent de rendre disponible à la location longue durée les nombreux meublés touristiques loués uniquement via les plateformes souvent par des multi-propriétaires." Alors que 25 000 personnes souffriraient de mal-logement à Lyon, le Parti communiste de Lyon (PCF) appelle à "une action immédiate pour faire face à la crise du logement que subissent les Lyonnais."

Appliquer des mesures et des sanctions plus sévères

Dans un communiqué diffusé ce samedi 15 février, le PCF dénonce l’essor des plateformes de location de courte durée comme Airbnb et la transformation de certains quartiers de Lyon "en zones de tourisme intensif." Et d’ajouter : "La dernière loi adoptée par le Parlement sur le sujet offre aux collectivités locales des outils adaptés pour freiner Airbnb." Le PCF demande ainsi à la Ville de Lyon d’appliquer concrètement cette nouvelle loi, notamment "l’obligation de s’enregistrer auprès d’un téléservice national et d’apporter une preuve du caractère principal de la résidence louée", "des plafonds de durée de location annuelle plus stricts", "le durcissement et la création de nouvelles amendes, dont celle pour transformation illégale d'usage qui sera par exemple doublée, passant de 50 000 à 100 000 euros", ou encore la mise en oeuvre de "quotas d’autorisation de meublés de tourisme dans le plan local d’urbanisme."

Et de conclure : "Le PCF Lyon rejoint les associations de quartiers et des collectifs pour le droit au logement, et demande à la ville de Lyon de mettre en place ces mesures au plus vite. Pour nous, le logement doit permettre de se loger, pas d’être un outil de spéculation et d’optimisation fiscale."

