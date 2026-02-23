Actualité
La RD 385 en direction de Legny @maps

Rhône : un agriculteur interpellé pour avoir attaqué un radar avec du fumier

  • par Romain Balme

    • Les faits se sont déroulés ce vendredi 20 février au Breuil, sur la RD385 en direction de Legny. Aucun dégât visible sur l'appareil, mais il a été retiré le temps du week-end.

    Il recouvre un radar qui flashe... avec du fumier. Un agriculteur a été interpellé par des gendarmes en flagrant délit ce vendredi 20 février. Les faits se sont déroulés au Breuil (Rhône), sur la RD385, en direction de la commune de Legny. Syndicalisé, le responsable avait également installé une banderole avec ce message : "les normes nous tuent". Il a été auditionné.

    A noter qu'aucun dégât n'a été observé sur le radar, mais il a tout de même été retiré ce week-end. Aucune indication n'a été émise par la préfecture concernant l'endroit où l'appareil va être réimplanté, rapportent nos confrères de LyonMag.

