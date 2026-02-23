Actualité
Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
Municipales à Lyon : Doucet confirme sa belle remontée face à Aulas toujours en tête, selon un nouveau sondage

  • par Vincent Guiraud

    • Selon un sondage publié ce lundi 23 février par nos confrères de Lyon Mag, Jean-Michel Aulas reste largement en tête des intentions de vote avec 47%. Grégory Doucet progresse et atteint la barre des 30% au premier tour.

    Les sondages se suivent et ne se ressemblent pas forcément à Lyon concernant le premier tour des municipales de mars prochain. Si vendredi dernier deux sondages, de Politico et du groupe Bolloré, donnaient respectivement Jean-Michel Aulas à 42 et 45% d'intentions de vote au premier tour, contre 31 et 32% pour Grégory Doucet, l'écart est un peu plus élevé selon un nouveau sondage publié ce lundi 23 février par nos confrères de Lyon Mag.

    Lire aussi : Municipales 2026 : la déferlante Aulas s’abat sur Doucet et les écologistes à Lyon selon le nouveau sondage de Lyon Capitale

    Selon cette nouvelle enquête d'opinion réalisée auprès d'un échantillon de 605 personnes du 9 au 13 février dernier, Grégory Doucet récolterait 30% des intentions de vote au premier tour contre 47% pour l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais. Si la dynamique du maire sortant semble se confirmer avec 5 points de mieux que lors du dernier sondage d'Opinion Way pour Lyon Mag et Radio Espace en janvier, Jean-Michel Aulas ne perd pas de terrain pour autant et reste stable à 3 petits points seulement de remporter l'élection dès le premier tour.

    Derrière ce duo qui devrait se jouer la victoire dans la course à l'Hôtel de Ville, Alexandre Dupalais (UDR, RN) est crédité de 9% des intentions de vote, tout comme Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI). Suivent très loin Georges Képénékian et Nathalie Perrin-Gilbert, avec seulement 2% des intentions de vote. Aucun de ces quatre candidats n'atteindrait ainsi le seuil des 10% qualificatif pour le second tour, laissant au duo Aulas-Doucet le soin de se disputer la mairie le 22 mars prochain.

