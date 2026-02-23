Selon un sondage publié ce lundi 23 février par nos confrères de Lyon Mag, Jean-Michel Aulas reste largement en tête des intentions de vote avec 47%. Grégory Doucet progresse et atteint la barre des 30% au premier tour.

Les sondages se suivent et ne se ressemblent pas forcément à Lyon concernant le premier tour des municipales de mars prochain. Si vendredi dernier deux sondages, de Politico et du groupe Bolloré, donnaient respectivement Jean-Michel Aulas à 42 et 45% d'intentions de vote au premier tour, contre 31 et 32% pour Grégory Doucet, l'écart est un peu plus élevé selon un nouveau sondage publié ce lundi 23 février par nos confrères de Lyon Mag.

Selon cette nouvelle enquête d'opinion réalisée auprès d'un échantillon de 605 personnes du 9 au 13 février dernier, Grégory Doucet récolterait 30% des intentions de vote au premier tour contre 47% pour l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais. Si la dynamique du maire sortant semble se confirmer avec 5 points de mieux que lors du dernier sondage d'Opinion Way pour Lyon Mag et Radio Espace en janvier, Jean-Michel Aulas ne perd pas de terrain pour autant et reste stable à 3 petits points seulement de remporter l'élection dès le premier tour.

Derrière ce duo qui devrait se jouer la victoire dans la course à l'Hôtel de Ville, Alexandre Dupalais (UDR, RN) est crédité de 9% des intentions de vote, tout comme Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI). Suivent très loin Georges Képénékian et Nathalie Perrin-Gilbert, avec seulement 2% des intentions de vote. Aucun de ces quatre candidats n'atteindrait ainsi le seuil des 10% qualificatif pour le second tour, laissant au duo Aulas-Doucet le soin de se disputer la mairie le 22 mars prochain.