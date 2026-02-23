Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration accident alpinisme. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Auvergne-Rhône-Alpes : déjà 28 morts par avalanches depuis le début de la saison

  • par Loane Carpano

    • Depuis le début de la saison d'hiver 2025-2026, 28 personnes sont mortes dans des avalanches en Auvergne-Rhône-Alpes.

    Entièrement puis partiellement fermées pour forts risques d'avalanches (niveau 5/5), les pistes de la station de ski de Chamonix rouvrent progressivement. Une situation rare, survenue dans plusieurs stations d'Auvergne-Rhône-Alpes, en raison des conditions instables et du manteau neigeux fragile de ce mois de février.

    A ce jour, la région Auvergne-Rhône-Alpes enregistre déjà 28 décès par avalanches sur la saison 2025-2026. Selon les chiffres de L'ANENA (Association Nationale pour l'Étude de la Neige et des Avalanches), c'est sept de plus que sur la totalité de la saison 2024-2025.

    Vers une saison "record" ?

    Une majorité des décès recensés cette année, sont survenus lors de sorties hors-piste (17 personnes) ou de sorties en ski de randonnée (6 personnes). Deux autres personnes, se sont mortellement fait emportées, lors d'une randonnée à pied et d'une randonnée en raquette.

    Ces accidents sont survenus dans plusieurs stations des Alpes, dont Val d'Isère, où six personnes ont perdu la vie, ou encore, la Plagne, qui recense deux décès par avalanches. A ce jour, la saison 2025-2026 est sur la même tendance que la saison "record" de 2005-2006, où 57 personnes avaient péri dans des avalanches.

    Une activité de déclenchement exceptionnelle

    Afin d'éviter au maximum ces accidents, les pisteurs artificiers déclenchent volontairement des avalanches à l'aide de gaz ou d'explosifs. Un moyen de purger les pentes lors des grosses chutes de neige.

    Sur la saison 2024-2025, le Bilan SNOSM 2024-2025 (Système National d'Observation de la Sécurité en Montagne) estimait le nombre de déclenchements à plus de 20 000 tirs préventifs. A noter que seulement 40 à 50% de ces tirs provoquent une avalanche visible ou une purge significative.

    Si les chiffres ne sont pas encore dévoilés pour la saison en cours, le mois de février est marqué par une activité de déclenchement exceptionnelle, en raison des conditions météorologiques très agitées. Un nouveau record pourrait donc bien être égalé suivant les prochaines chutes de neige.

    Crues et avalanches : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

    Rhône : un agriculteur interpellé pour avoir attaqué un radar avec du fumier

