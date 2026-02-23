Mort de Quentin Deranque à Lyon : Paris convoque l'ambassadeur américain

L'ambassadeur américain Charles Kushner en poste à Paris va être convoqué au ministère français des Affaires étrangères en raison des propos tenus par l'administration Trump sur la mort de Quentin Deranque à Lyon.

L'administration Trump a dénoncé vendredi la violence politique d'extrême gauche dans une première réaction officielle après la mort en France de ce militant d'extrême droite radicale, appelant à traduire les responsables en justice. "Nous allons convoquer l'ambassadeur des Etats-Unis en France, puisque l'ambassade des Etats-Unis en France a fait un commentaire sur ce drame (...) qui concerne la communauté nationale", a déclaré Jean-Noël Barrot à la radio.

"Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame (...) à des fins politiques", a-t-il ajouté, estimant que la France n'avait "aucune leçon s'agissant de la violence, en particulier à recevoir de l'internationale réactionnaire". "Il est convoqué lundi à 19h", a précisé une source diplomatique. En revanche, elle n'était pas en mesure de dire qui recevrait Charles Kushner lundi soir.

Quentin Deranque, militant d'extrême droite radicale de 23 ans, a été battu à mort à Lyon, par des membres de l'ultragauche. La Première ministre italienne Giorgia Meloni a également commenté la mort en France de Quentin Deranque, provoquant une passe d'armes avec le président français Emmanuel Macron qui l'a priée d'arrêter de "commenter ce qui se passe chez les autres".

Banderole en hommage à Quentin Deranque à Lyon. (@Guillaume Lamy)

L'ambassadeur américain en France, qui a pris ses fonctions l'été dernier, avait déjà été convoqué fin août au ministère des Affaires étrangères après des critiques jugées inacceptables par Paris sur "l'absence d'action suffisante" contre l'antisémitisme d'Emmanuel Macron.

"En l'absence de l'ambassadeur" Charles Kushner, c'est le chargé d'affaires de l'ambassade américaine qui s'était rendu à cette convocation.

