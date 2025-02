La Comédie-Odéon reprend une pièce fétiche de Jacques Chambon, Les Sentinelles.

Connu du grand public pour son interprétation du personnage de Merlin dans la série télévisée d’Alexandre Astier, Kaamelott, Jacques Chambon est aussi – et avant tout – un dramaturge prolixe : dialogues truculents, regard ironique sur l’époque actuelle et personnages souvent écrits à la (dé)mesure des comédiens qui les interprètent…

Chambon roule sa bosse depuis plusieurs décennies dans le milieu théâtral lyonnais, surtout comique. En février et mars à la Comédie-Odéon, il reprendra l’une de ses pièces fétiches, Les Sentinelles. Une tragédie burlesque qui se déroule dans un poste-frontière entre deux pays ennemis. Son auteur parvient à conserver tout son humour et son sens de la repartie vacharde, en y adjoignant un supplément d’émotion et de poésie fraternelle.

Les Sentinelles – Du 18 février au 29 mars à la Comédie-Odéon