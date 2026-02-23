Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à dégradée ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air à Lyon restera dégradée à moyenne ce lundi 23 février avec des concentrations de polluants en hausse dans certains secteurs.

    La pollution est toujours présente à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise pour débuter cette dernière semaine du mois de février. Sur une large partie du territoire lyonnais la qualité de l'air sera dégradée à moyenne ce lundi 23 février, avec notamment des concentrations en multi-polluants ou particules fines en hausse.

    Autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le périphérique Laurent Bonnevay la qualité de l'air sera même dégradée.

    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
