Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à dégradée ce lundi

La qualité de l'air à Lyon restera dégradée à moyenne ce lundi 23 février avec des concentrations de polluants en hausse dans certains secteurs.

La pollution est toujours présente à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise pour débuter cette dernière semaine du mois de février. Sur une large partie du territoire lyonnais la qualité de l'air sera dégradée à moyenne ce lundi 23 février, avec notamment des concentrations en multi-polluants ou particules fines en hausse.

Autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le périphérique Laurent Bonnevay la qualité de l'air sera même dégradée.