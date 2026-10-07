Georges Lavaudant au TNP : un excellent spectacle sous tous rapports

Grand lecteur et admirateur de Franz Kafka, Georges Lavaudant reprend au TNP son spectacle Rapport pour une académie, inspiré par la nouvelle éponyme de l’écrivain praguois. À voir absolument !

En juillet 2023, Les Nuits de Fourvière avaient programmé le formidable spectacle mis en scène par Georges Lavaudant, Rapport pour une académie. Ce fut l’occasion de découvrir le texte éponyme, passionnant, de Franz Kafka. Captivant parce qu’il a le don de happer notre attention de la première à la dernière seconde. Sans doute parce qu’il raconte une étrange histoire dont on veut connaître tous les tenants et aboutissants. Tout en nourrissant une profonde réflexion sur l’aspect tragique de notre condition humaine. Ce qui n’empêche pas l’humour, bien au contraire.

Et puis le texte, en forme de monologue, était porté par l’épatant comédien Manuel Le Lièvre. Il se glissait avec une hallucinante justesse dans la peau. Ou plutôt le pelage, du singulier personnage décrit par Franz Kafka dans sa nouvelle trop méconnue.

Soit un chimpanzé, surnommé Peter le Rouge qui, après avoir été capturé dans la savane africaine, décide de faire une carrière d’artiste de music-hall. Décision un tantinet forcée, puisque la seule autre alternative était de passer sa vie enfermé dans une cage de zoo. Devant une académie scientifique convoquée pour entendre le récit de son expérience singulière, il explique comment il a réussi à dépasser sa “condition simiesque”. Et comment, petit à petit, il est devenu un être humain doué de parole et doté d’une intelligence stupéfiante…

Au TNP, du 9 au 17 octobre, Georges Lavaudant reprend ce spectacle avec l’excellent Le Lièvre, qui continuera de faire le singe. Une occasion à ne pas manquer de découvrir, ou redécouvrir, cette pièce. Dans laquelle l’ironie, l’humour et la cruauté font surgir une parole profondément politique.

On y retrouve le talent unique de Franz Kafka pour dépeindre une métamorphose extraordinaire, celle d’un singe en homme. Mais il nous dévoile aussi les affres d’un être pris entre deux mondes, contraint de se transformer pour exister.

Il nous invite à écouter cette voix émouvante, surgie d’une identité mouvante, ni tout à fait libre ni totalement soumise. Et à réfléchir sur la question de l’identité, dans un monde qui classe, enferme et normalise.

Rapport pour une académie –Du 9 au 17 octobre au TNP