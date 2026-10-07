Un marché 100% dédié à la céramique s'installe à Lyon pendant trois jours

L’une des créations de Bamé Céramique, créatrice qui sera présente ce weekend à Lyon au marché Les Mains d’Argile.

Le marché Les Mains d'Argile s'installe dans le 3e arrondissement de Lyon du 9 au 11 octobre avec 35 céramistes venus de toute la France.

Avis aux amateurs de poteries et de créations artisanales. Le marché Les Mains d'Argile revient à Lyon du vendredi 9 au dimanche 11 octobre. Organisé à In-Sted, rue de la Part-Dieu (Lyon 3e), l'événement réunira 35 artisans et artisanes venus de toute la France.

Pots, tasses, assiettes, vases, sculptures, lampes ou encore décorations murales seront proposés au public. Toutes les créations présentées sont fabriquées à la main, en petites séries ou en pièces uniques. L'occasion également de rencontrer les céramistes et de découvrir différentes techniques de travail de la terre.

Le marché sera ouvert vendredi de 14 à 20 heures, puis samedi et dimanche de 10 à 19 heures. L'entrée est libre et gratuite.