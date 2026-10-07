Actualité
L’une des créations de Bamé Céramique, créatrice qui sera présente ce weekend à Lyon au marché Les Mains d’Argile.

Un marché 100% dédié à la céramique s'installe à Lyon pendant trois jours

  • par V.G.

    • Le marché Les Mains d'Argile s'installe dans le 3e arrondissement de Lyon du 9 au 11 octobre avec 35 céramistes venus de toute la France.

    Avis aux amateurs de poteries et de créations artisanales. Le marché Les Mains d'Argile revient à Lyon du vendredi 9 au dimanche 11 octobre. Organisé à In-Sted, rue de la Part-Dieu (Lyon 3e), l'événement réunira 35 artisans et artisanes venus de toute la France.

    Pots, tasses, assiettes, vases, sculptures, lampes ou encore décorations murales seront proposés au public. Toutes les créations présentées sont fabriquées à la main, en petites séries ou en pièces uniques. L'occasion également de rencontrer les céramistes et de découvrir différentes techniques de travail de la terre.

    Le marché sera ouvert vendredi de 14 à 20 heures, puis samedi et dimanche de 10 à 19 heures. L'entrée est libre et gratuite.

    à lire également
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : l’individu qui a aspergé une femme de sperme avec une seringue ne sera pas jugé pour agression sexuelle

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Insertion et emploi : le Département de Saône-et-Loire concrétise sa stratégie 10:27
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : l’individu qui a aspergé une femme de sperme avec une seringue ne sera pas jugé pour agression sexuelle 09:50
    Un marché 100% dédié à la céramique s'installe à Lyon pendant trois jours 09:35
    Mouvement lycéen en direct : 17 établissements impactés, la circulation du tramway perturbée 08:54
    CCVA Villeurbanne hébergement d'urgence
    Hébergement d'urgence : les professionnels du social appelés à se mobiliser jeudi à Lyon 08:50
    d'heure en heure
    Villeurbanne : où en sont les grands projets de transformation urbaine ? 08:35
    Mouvement lycéen : huit établissements concernés par des restrictions ce mercredi dans le Rhône 08:10
    Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:27
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mercredi pluvieux et nuageux à Lyon, jusqu'à 20 degrés attendus 07:12
    "Sans économie, un territoire ne peut pas fonctionner" (Vincent Lafay) 07:00
    élèves école primaire
    L’Ain parmi les départements peu exposés aux facteur de risque d’illettrisme et d’innumérisme 06/10/26
    Isère : à Vienne, le cours Brillier inauguré après 18 mois de travaux 06/10/26
    Article payant Frédéric Martel : “L’Occident, en réalité, n’existe pas” 06/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut