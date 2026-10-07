Concert : Didier Super Metal à La Rayonne

L’humoriste et chanteur Didier Super est à la Rayonne avec ses chansons engagées et parodiques.

Comment expliquer que tant de légendes de la chanson succombent au charme dur, lisse et froid du metal ? On serait bien en peine de l’expliquer : coming out tardifs quant à un intérêt refoulé pour cette musique à la noirceur folklorique, erreur de parcours, coup marketing ou simple volonté de faire le malin ?

Toujours est-il qu’après ces deux sacrés déglingos de Bernard Minet et Henri Dès, c’est autour de Didier Super d’habiller, de manière forcément très parodique, ses chansons engagées d’une lanière en cuir et de cris de bêtes. On n’avait jamais osé rêver d’entendre un jour Petit caniche, peluche pour vieux, ou n’importe laquelle de ses chansons sur les pauvres, en version charcutière. C’est désormais possible.

Didier Super Metal – Le 8 octobre à La Rayonne