Un mercredi pluvieux et nuageux à Lyon, jusqu'à 20 degrés attendus

Ce mercredi 7 octobre s'annonce nuageux et pluvieux à Lyon et dans la région lyonnaise avec un mercure qui ne dépassera pas les 20 degrés au meilleur de la journée.

Après un début de semaine agréable et ensoleillé, ce mercredi marque peut être la fin du temps estival à Lyon. La journée s'annonce plus instable avec de nombreux nuages et des averses passagèrement soutenues voire orageuses tout au long de la journée.

Côtés températures il fait 18 degrés ce mercredi matin mais le mercure ne dépassera pas les 20 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison mais bien plus basse que la veille où il faisait jusqu'à 27 degrés à Lyon.